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Бизнес

Аналитики назвали компании, в которые новосибирцы вкладывают деньги: в тройке лидеров оказалась Coca-Cola

Жители Новосибирска инвестируют и в российские, и в зарубежные корпорации

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Новосибирцы вкладывают инвестиции как в российские, так и в зарубежные компании&nbsp;

Новосибирцы вкладывают инвестиции как в российские, так и в зарубежные компании 

Cтали известны самые популярные у новосибирцев компании для инвестиций

Жители Новосибирска вкладывают инвестиции в компании Сбербанк, «Аэрофлот» и Coca-Cola.

Об этом сообщил портал Investing.com. Аналитики выяснили, что Новосибирск входит в десятку городов, которые чаще всего интересуются инвестициями.

— Одной из явных тенденций является интерес регионов к инвестициям в западные компании. При этом предпочтения у регионов самые разные, так, инвесторы Новосибирска интересуются американским производителем электрокаров Tesla, а также его китайским конкурентом компанией NIO, — говорится в релизе портала.

Чаще всего новосибирцы вкладывают инвестиции в «Аэрофлот», на втором месте — Сбербанк, за ним следуют компании Coca-Cola, «Газпром», «Магнит», NIO, Группа НЛМК, «Татнефть», Tesla и «Русал». Интерес к акциям компаний, которые находятся в регионе, аналитики объясняют тем, что сотрудники часто становятся держателями акций. Также инвесторы часто проявляют интерес к отраслям, развитым в регионе.

В прошлом месяце стало известно, что Сбербанк договорился о покупке контрольной доли в городском справочнике 2ГИС. Он приобретает 72% компании, ещё 3% покупает О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.

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