Аналитики назвали компании, в которые новосибирцы вкладывают деньги: в тройке лидеров оказалась Coca-Cola

Жители Новосибирска вкладывают инвестиции в компании Сбербанк, «Аэрофлот» и Coca-Cola.



Об этом сообщил портал Investing.com. Аналитики выяснили, что Новосибирск входит в десятку городов, которые чаще всего интересуются инвестициями.



— Одной из явных тенденций является интерес регионов к инвестициям в западные компании. При этом предпочтения у регионов самые разные, так, инвесторы Новосибирска интересуются американским производителем электрокаров Tesla, а также его китайским конкурентом компанией NIO, — говорится в релизе портала.

