От ковида в Новосибирской области скончались три женщины

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё трое человек.

— Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 57 лет, 66 лет и 80 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

Общее число умерших от ковида — 163 человека.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

