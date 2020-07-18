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От ковида в Новосибирской области скончались три женщины

Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека

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Оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в НСО

Оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в НСО

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё трое человек.

— Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 57 лет, 66 лет и 80 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

Общее число умерших от ковида — 163 человека.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

Вчера оперативный штаб сообщил о пяти смертях от коронавируса.

На этой неделе стало известно, что в Новосибирске скончался всемирно известный психиатр, который последние две недели лечился от коронавируса.

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