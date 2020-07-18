В НСО ещё 114 человек заболели коронавирусом — свежая статистика

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у ещё 114 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 июля в регионе зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, — говорится в сообщении.

С выздоровлением за сутки выписали 146 человек.

В больницах лежат 2011 пациентов с подтверждённым ковидом и подозрением на него. В отделениях интенсивной терапии находятся 82 пациента, из них на ИВЛ — 21.