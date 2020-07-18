В НСО ещё 114 человек заболели коронавирусом — свежая статистика

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у ещё 114 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.
— По данным оперативного штаба, на утро 18 июля в регионе зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, — говорится в сообщении.
С выздоровлением за сутки выписали 146 человек.
В больницах лежат 2011 пациентов с подтверждённым ковидом и подозрением на него. В отделениях интенсивной терапии находятся 82 пациента, из них на ИВЛ — 21.
— Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с наблюдения, — добавили в оперштабе.
Вчера оперштаб сообщал о 117 новых заболевших в Новосибирской области.
Число ковидных больных в регионе растет, вместе с тем заполняются и больницы, в которых, как выяснилось, не хватает персонала. Корреспондент НГС сделала запрос в Минздрав области и узнала, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами: какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места.