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В НСО ещё 114 человек заболели коронавирусом — свежая статистика

Общее число заразившихся достигло 7959

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Общее число заболевших достигло 7959

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у ещё 114 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 июля в регионе зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, — говорится в сообщении.

С выздоровлением за сутки выписали 146 человек.

В больницах лежат 2011 пациентов с подтверждённым ковидом и подозрением на него. В отделениях интенсивной терапии находятся 82 пациента, из них на ИВЛ — 21.

— Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с наблюдения, — добавили в оперштабе.

Вчера оперштаб сообщал о 117 новых заболевших в Новосибирской области.

Число ковидных больных в регионе растет, вместе с тем заполняются и больницы, в которых, как выяснилось, не хватает персонала. Корреспондент НГС сделала запрос в Минздрав области и узнала, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами: какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места.

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