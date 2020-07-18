ВОЗ зафиксировала суточный рекорд заболевших коронавирусом в мире

18 июля в мире зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает Всемирная организация здравоохранения.



За последние 24 часа инфекцию, первая вспышка которой была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря, выявили у 237 743 человек по всему миру.

Последний раз рекордное значение ВОЗ фиксировала в прошедшее воскресенье, 12 июля. Тогда за сутки в мире было выявлено более 230 новых случаев COVID-19.