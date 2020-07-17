Усиление в городе: НГС выяснил, почему на улицах Новосибирска много полицейских

Вечером в пятницу, 17 июля, в Новосибирске стало заметно больше сотрудников полиции, которые патрулировали улицы города.
В ГУ МВД Новосибирской области рассказали, что сегодня в Новосибирске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город».
— Проводится мероприятие с привлечением дополнительного числа сотрудников, направленное на предотвращение и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах города. Патрули усилены в местах массового скопления горожан в разных районах города, — рассказали в ведомстве.
Полиции на улицах будет больше не только вечером — ночью патрули также продолжат дежурство.
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