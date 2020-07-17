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Город

Усиление в городе: НГС выяснил, почему на улицах Новосибирска много полицейских

Вечером в пятницу стало гораздо больше людей в форме

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Некоторые сотрудники патрулируют улицы со служебными собаками

Некоторые сотрудники патрулируют улицы со служебными собаками

Вечером в пятницу, 17 июля, в Новосибирске стало заметно больше сотрудников полиции, которые патрулировали улицы города.

В ГУ МВД Новосибирской области рассказали, что сегодня в Новосибирске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город».

— Проводится мероприятие с привлечением дополнительного числа сотрудников, направленное на предотвращение и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах города. Патрули усилены в местах массового скопления горожан в разных районах города, — рассказали в ведомстве.

Полиция продолжит патрулировать улицы ночью

Полиция продолжит патрулировать улицы ночью

Полиции на улицах будет больше не только вечером — ночью патрули также продолжат дежурство.

Сегодня днём НГС вёл онлайн-репортаж о том, как новосибирцы переживают аномально жаркий день.

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полицияпатрулирование улиц
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