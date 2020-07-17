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Скончался клирик Новосибирской епархии — у него был коронавирус

Ему было 60 лет

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Андрей Федоров был настоятелем подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище

Андрей Федоров был настоятелем подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище

В пятницу, 17 июля, стало известно, что умер клирик Новосибирской епархии Андрей Федоров. Ему было 60 лет.

— 17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище, — сообщает телеграм-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Редакция НГС приносит соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.

Если вы знали погибшего или у вас есть дополнительная информация о причинах его смерти, свяжитесь с редакцией НГС — напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00.

В минувший вторник стало известно о том, что в Новосибирске умер всемирно известный психиатр Цезарь Короленко. У него был коронавирус.

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