Скончался клирик Новосибирской епархии — у него был коронавирус

Редакция НГС приносит соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.



Если вы знали погибшего или у вас есть дополнительная информация о причинах его смерти, свяжитесь с редакцией НГС — напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00.



В минувший вторник стало известно о том, что в Новосибирске умер всемирно известный психиатр Цезарь Короленко. У него был коронавирус.