Скончался клирик Новосибирской епархии — у него был коронавирус

В пятницу, 17 июля, стало известно, что умер клирик Новосибирской епархии Андрей Федоров. Ему было 60 лет.
— 17 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров, настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище, — сообщает телеграм-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Редакция НГС приносит соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.
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В минувший вторник стало известно о том, что в Новосибирске умер всемирно известный психиатр Цезарь Короленко. У него был коронавирус.