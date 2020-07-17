Туристка из Новосибирска пострадала в Республике Алтай — её эвакуировали на вертолёте

В пятницу, 17 июля, в Республике Алтай пострадала девушка, входящая в туристическую группу из Новосибирска.

— В Главное управление МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение от зарегистрированной туристической группы из города Новосибирска о том, что на перевале Москвич в районе Северо-Чуйского хребта при падении пострадала участница группы 1994 года рождения. У девушки открытый перелом ноги, кровотечение, ей оказана первая помощь, — сообщает пресс-служба ведомства в регионе.

На место вылетели 4 спасателя и два специалиста медицины катастроф, которые эвакуировали пострадавшую на вертолёте МИ-8. Девушку доставили в Республиканскую больницу Горно-Алтайска. Её состояние оценивается как удовлетворительное.