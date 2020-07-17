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Туристка из Новосибирска пострадала в Республике Алтай — её эвакуировали на вертолёте

У девушки открытый перелом ноги

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Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное

Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное

В пятницу, 17 июля, в Республике Алтай пострадала девушка, входящая в туристическую группу из Новосибирска.

— В Главное управление МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение от зарегистрированной туристической группы из города Новосибирска о том, что на перевале Москвич в районе Северо-Чуйского хребта при падении пострадала участница группы 1994 года рождения. У девушки открытый перелом ноги, кровотечение, ей оказана первая помощь, — сообщает пресс-служба ведомства в регионе.

На место вылетели 4 спасателя и два специалиста медицины катастроф, которые эвакуировали пострадавшую на вертолёте МИ-8. Девушку доставили в Республиканскую больницу Горно-Алтайска. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

6 мая 2019 года на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.

В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. В конце июня спасатели нашли тело последнего туриста.

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Республика Алтайтуристы в горах
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