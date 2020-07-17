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На Советском шоссе столкнулись две иномарки — пострадали двое взрослых и ребёнок

Из-за аварии собралась серьёзная пробка

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Машину развернуло

Машину развернуло

Вечером в пятницу, 17 июля, на Советском шоссе недалеко от Новосибирска столкнулись две иномарки, одну из которых от удара развернуло.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около поворота на посёлок Мичуринский. В ней участвовали Subaru, который остался без передней части, и Toyota, получившая значительные повреждения. У машины вырвано колесо, вдавлен борт, также сработали подушки безопасности.

Из-за аварии на Советском шоссе образовался серьёзный затор.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

— В автомобиле «Тойота-Камри» пострадали двое взрослых и ребёнок 2018 года рождения, находившийся в автокресле. Характер их травм сейчас уточняется, — рассказали в ведомстве.

Сегодня ночью в Каргатском районе грузовик сбил пешехода и слетел в кювет.

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