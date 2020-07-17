На Советском шоссе столкнулись две иномарки — пострадали двое взрослых и ребёнок

Вечером в пятницу, 17 июля, на Советском шоссе недалеко от Новосибирска столкнулись две иномарки, одну из которых от удара развернуло.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около поворота на посёлок Мичуринский. В ней участвовали Subaru, который остался без передней части, и Toyota, получившая значительные повреждения. У машины вырвано колесо, вдавлен борт, также сработали подушки безопасности.
Из-за аварии на Советском шоссе образовался серьёзный затор.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
— В автомобиле «Тойота-Камри» пострадали двое взрослых и ребёнок 2018 года рождения, находившийся в автокресле. Характер их травм сейчас уточняется, — рассказали в ведомстве.
Сегодня ночью в Каргатском районе грузовик сбил пешехода и слетел в кювет.