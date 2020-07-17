На Советском шоссе столкнулись две иномарки — пострадали двое взрослых и ребёнок

Вечером в пятницу, 17 июля, на Советском шоссе недалеко от Новосибирска столкнулись две иномарки, одну из которых от удара развернуло.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около поворота на посёлок Мичуринский. В ней участвовали Subaru, который остался без передней части, и Toyota, получившая значительные повреждения. У машины вырвано колесо, вдавлен борт, также сработали подушки безопасности.

Из-за аварии на Советском шоссе образовался серьёзный затор.