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Происшествия

«Друг стал захлебываться»: в Новосибирске утонул 17-летний подросток

Он пришёл купаться со своей знакомой

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Тело подростка пока не нашли

Тело подростка пока не нашли

В пятницу, 17 июля, около Димитровского моста в реке Обь утонул 17-летний парень, тело которого пока не обнаружено.

— По предварительным данным, в дневное время подросток вместе со своей 15-летней подругой без присмотра взрослых пришли на берег реки Обь и решили искупаться. Возвращаясь к берегу, девочка, ускорив темп, поплыла вперед. Когда она оглянулась, то увидела, что плывущий позади её друг стал захлебываться и скрылся под водой. Вернувшись на берег, девочка вызвала спасателей, — рассказали в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Следовали обследователи место происшествия, опросили знакомых и родственников погибшего. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело подростка пока не найдено.

Это вторая гибель подростка за неделю. 15 июля в Заельцовском районе утонул 15-летний школьник. Друзья Богдана рассказали, что он ушёл под воду за считанные секунды и едва не утянул за собой знакомую девочку.

До этого в Новосибирске произошла ещё одна страшная трагедия — семья устроила пикник на берегу реки, дети пошли купаться. Когда маленькая девочка стала тонуть, то спасать её бросились отец и двое братьев. Мужчины утонули, успев вытолкнуть ребенка к берегу. Очевидцы, успокаивавшие мать, рассказали позже НГС, как всё произошло. А в МЧС объяснили, как так вышло, что трое крепких трезвых мужчин утонули (семья непьющая).

Недавно наши коллеги провели эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила. Но, надеемся, они вам не пригодятся.

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