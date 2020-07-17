«Друг стал захлебываться»: в Новосибирске утонул 17-летний подросток

Следовали обследователи место происшествия, опросили знакомых и родственников погибшего. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело подростка пока не найдено.

Это вторая гибель подростка за неделю. 15 июля в Заельцовском районе утонул 15-летний школьник. Друзья Богдана рассказали, что он ушёл под воду за считанные секунды и едва не утянул за собой знакомую девочку.

До этого в Новосибирске произошла ещё одна страшная трагедия — семья устроила пикник на берегу реки, дети пошли купаться. Когда маленькая девочка стала тонуть, то спасать её бросились отец и двое братьев. Мужчины утонули, успев вытолкнуть ребенка к берегу. Очевидцы, успокаивавшие мать, рассказали позже НГС, как всё произошло. А в МЧС объяснили, как так вышло, что трое крепких трезвых мужчин утонули (семья непьющая).



Недавно наши коллеги провели эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила. Но, надеемся, они вам не пригодятся.

