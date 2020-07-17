ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Хабаровске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске. Силовики задержали 32-летнего мужчину и изъяли у него бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей, — говорится в сообщении.