ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Хабаровске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске. Силовики задержали
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик,
В телефоне задержанного нашли видеозапись его присяги главарям террористов и переписку с обсуждением планируемого преступления.
Видео: ЦОС ФСБ России
По данным ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы участвовать в деятельности террористических группировок.
Мужчина арестован. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».