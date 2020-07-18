«Про нас все забыли»: родители утонувшего школьника сами ищут его тело в Оби

Близкие погибшего школьника не верят в то, что рассказывают друзья мальчика. Они убеждены, что компания выпивала и что если бы подростки вели себя по-другому, то их ребёнок остался бы жив.

— Он начал тонуть, а они выплыли, те, которые плавать не умеют? Скорее всего, они начали за него цепляться и потопили... Ещё кричать не стали, никого не позвали. Уже когда сами выплыли, только тогда спасателей позвали. А так — если бы они из воды закричали, всё хорошо было бы. Говорят, там недалеко спасатели были. Просто они побоялись, что их с бухлом или с чем-то ещё запалят, — считает Анна.

В этом году в Новосибирске будут официально работать всего пять пляжей, но это не мешает новосибирцам отдыхать на других водоёмах, в том числе там, где вообще нет спасателей. Замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов рассказал, где стоят спасательные посты, почему работают не все пляжи и как люди тонут в незнакомых водоёмах.



До этого в Новосибирске произошла ещё одна страшная трагедия — семья устроила пикник на берегу реки, дети пошли купаться. Когда маленькая девочка стала тонуть, то спасать её бросились отец и двое братьев. Мужчины утонули, успев вытолкнуть ребенка к берегу. Очевидцы, успокаивавшие мать, рассказали позже НГС, как всё произошло. А в МЧС объяснили, как так вышло, что трое крепких трезвых мужчин утонули (семья непьющая).

