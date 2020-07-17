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Стало известно, когда «Вектор» сможет начать клинические испытания вакцины от коронавируса

Сроки озвучил министр здравоохранения РФ

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Сейчас вакцина проходит экспертизу

Сейчас вакцина проходит экспертизу

Новосибирский «Вектор» может получить разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса уже через 2–3 недели, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

— Сейчас идет экспертиза, экспертиза занимает обычно 2–3 недели, после этого выдается разрешение, — цитирует министра информагентство.

Позавчера стало известно, что в Новосибирске учёные смогли получить в лаборатории работающие антитела к коронавирусу — в дальнейшем их будут использовать для создания вакцины.

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«Вектор»вакцина от коронавирусакоронавирус в Новосибирске
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