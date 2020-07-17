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Когда откроются театры и кинотеатры — ответ министра культуры Натальи Ярославцевой

В августе артистам могут разрешить репетировать, а кинотеатрам — готовить помещения

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Театр «Красный факел» в этом году отмечает 100-летний юбилей, но его не стали праздновать из-за пандемии

Когда заработают театры и кинотеатры в Новосибирске

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева озвучила предположительные сроки открытия театров и кинотеатров в Новосибирске: в августе начнётся подготовка к сезону.

— Мы готовим сегодня просьбу открыть нам репетиционный процесс с 1 августа. Подразумеваем, что с начала сентября мы открываем театр, — сообщила 17 июля министр культуры области.

Она подчеркнула, что все театры будут в одном положении: сроки начала работы будут для всех одними, окончательное решение по открытию театров для зрителей примут в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

В начале июля Наталья Ярославцева стала новым министром культуры Новосибирской области&nbsp;

В начале июля Наталья Ярославцева стала новым министром культуры Новосибирской области 

Кинотеатры пока работать не будут — в ближайшее время им в лучшем случае позволят готовить помещения к открытию.

— Сегодня я попыталась поговорить с вице-губернатором Сергеем Сёмкой — он курирует это. Написала ему такое письмо. Первый шаг — разрешить работать кинотеатрам по подготовке приёма зрителей без зрителей, — объяснила Ярославцева. — Сейчас они не могут даже там встречаться. Летнюю веранду открыли, внутри той же «Победы» работать, получается, нельзя. Это, конечно, несправедливо. Мы хотим вот это сейчас снять.

По её словам, после снятия этого ограничения будут действовать по письму от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

— Там написано чёрным по белому: в зависимости от зоны, в которую мы как область попадаем по санэпидем обстановке, — объяснила Наталья Ярославцева. — Губернаторы принимают решение об открытии детских площадок в торговых центрах. И, конечно, кинозалов.

Буквально на днях в Новосибирске открылись торговые центры, из нашего репортажа вы можете узнать, какие меры безопасности нужно соблюдать покупателям и продавцам. Неделю назад в городе открыли летники — новосибирцы сразу же оккупировали веранды.

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