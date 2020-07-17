Когда откроются театры и кинотеатры — ответ министра культуры Натальи Ярославцевой

Кинотеатры пока работать не будут — в ближайшее время им в лучшем случае позволят готовить помещения к открытию.



— Сегодня я попыталась поговорить с вице-губернатором Сергеем Сёмкой — он курирует это. Написала ему такое письмо. Первый шаг — разрешить работать кинотеатрам по подготовке приёма зрителей без зрителей, — объяснила Ярославцева. — Сейчас они не могут даже там встречаться. Летнюю веранду открыли, внутри той же «Победы» работать, получается, нельзя. Это, конечно, несправедливо. Мы хотим вот это сейчас снять.

По её словам, после снятия этого ограничения будут действовать по письму от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

— Там написано чёрным по белому: в зависимости от зоны, в которую мы как область попадаем по санэпидем обстановке, — объяснила Наталья Ярославцева. — Губернаторы принимают решение об открытии детских площадок в торговых центрах. И, конечно, кинозалов.

Буквально на днях в Новосибирске открылись торговые центры, из нашего репортажа вы можете узнать, какие меры безопасности нужно соблюдать покупателям и продавцам. Неделю назад в городе открыли летники — новосибирцы сразу же оккупировали веранды.