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Мотопарапланеристы приземлились под Новосибирском — они хотят поставить мировой рекорд: 7 кадров из Мочище

Аэроэкспедиция летит во Владивосток из Питера и преодолеет расстояние в 10 тысяч километров

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Экстремалы планируют преодолеть расстояние в 10 тысяч километров к концу августа

Экстремалы планируют преодолеть расстояние в 10 тысяч километров к концу августа

Вчера, 16 июля, Новосибирска достигла команда мотопарапланеристов, которая летит во Владивосток из Санкт-Петербурга. Пилоты намерены установить мировой рекорд, преодолев расстояние в 10 тысяч километров на мотопараплане. Они приземлись на аэродроме Мочище.

Экспедиция стартовала 24 июня из Питера, планирует добраться до Владивостока к концу августа. Обратно — на автомобиле.

Пилоту приходится садиться каждые 5 часов, чтобы пополнить запасы топлива

Пилоту приходится садиться каждые 5 часов, чтобы пополнить запасы топлива

Всего в аэроэкспедиции 9 человек. Двое летят: один на мотопараплане, другой на паралёте. Остальные члены команды сопровождают путешественников на автомобиле.

— Летят нас двое. А также с нами друзья: кто-то отвечает за лагерь, кто-то за приготовление пиши, за горючее, за автомобильную технику, кто-то за авиационную технику, — объясняет мотопарапланерист Игорь Потапкин.

В небо пилоты обязательно берут запас воды, спички, зажигалку на случай, если где-то надо будет сесть. А также телефон, трекер, по которому потом смогут найти спасатели, и радиостанцию.

Мотопарапланерист проводит в небе в среднем 8 часов

Мотопарапланерист проводит в небе в среднем 8 часов

Игорь Потапкин, руководитель экспедиции, уже более 25 лет занимается мотопарапланеризмом.

— Я с 1992 года профессионально занимаюсь полётами на мотопараплане. Всё время хочется делать интересные проекты, связанные с этими полётами. Вот и возникла идея перелёта через всю страну, потому что летали на разных видах техники: на самолётах, вертолётах, дельтапланах. Но вот на мотопарапланах ещё никто не преодолевал эту дистанцию.

Мотопарапланеристы летят со скоростью 50 км/час<br>

Мотопарапланеристы летят со скоростью 50 км/час

Сейчас в Новосибирске члены аэроэкспедиции готовят топливо, технику и просто отдыхают. В воскресенье или в понедельник утром команда собирается лететь в Красноярск.

— Сам город ещё не осмотрел. Но впечатления о городе складывают люди — нас встретили очень доброжелательно, душевно и приветливо, — рассказывает мотопарапланерист.

Техника — вполне безопасная, хоть и производит не самое надежное, на первый взгляд, впечатление<br>

Техника — вполне безопасная, хоть и производит не самое надежное, на первый взгляд, впечатление

Скорость полёта зависит напрямую от погодных условий: ветра, дождя и облаков

Скорость полёта зависит напрямую от погодных условий: ветра, дождя и облаков

На подлёте к Новосибирску экспедицию встретили местные пилоты

На подлёте к Новосибирску экспедицию встретили местные пилоты

— О рекорде я не думаю сейчас. Меня греет мысль о дистанции и о том полёте, который ещё предстоит. Это путешествие по небу! Когда смотришь с высоты птичьего полёта — видишь гораздо больше, — объясняет Игорь Потапкин.

Ориентировочно, как считает пилот, они доберутся до Красноярска в течение 5–7 дней.

Парапланеристы летели вдоль окраин Новосибирска — над центром летать без разрешения нельзя
Видео: YouTube-канал «Истории из России»

Ранее мы рассказывали, как новосибирский парапланерист поднял в небо детей, которые перенесли рак. Такой полёт должен помочь им забыть тяжёлое лечение в больницах. А другой новосибирский парапланерист поднял в небо аккордеониста для съёмок весёлого клипа. Во время полёта на параплане гимнастка выполняла трюки.

Как больше десяти человек с инвалидностью совершили массовый полет на параплане — смотрите здесь.

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