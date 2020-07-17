Мотопарапланеристы приземлились под Новосибирском — они хотят поставить мировой рекорд: 7 кадров из Мочище

Вчера, 16 июля, Новосибирска достигла команда мотопарапланеристов, которая летит во Владивосток из Санкт-Петербурга. Пилоты намерены установить мировой рекорд, преодолев расстояние в 10 тысяч километров на мотопараплане. Они приземлись на аэродроме Мочище.

Экспедиция стартовала 24 июня из Питера, планирует добраться до Владивостока к концу августа. Обратно — на автомобиле.