Взрыв бытового газа в Куйбышеве: пострадала 83-летняя пенсионерка

В Новосибирской области в Куйбышеве сегодня, 17 июля, взрыв бытового газа выбил окно и разбил дверь в квартире жилого дома.



— В районе 10 утра по адресу Агафонова, 53 произошёл взрыв бытового газа! Пострадала бабушка 83 лет, — сообщили в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области после публикации новости прокомментировали происшествие:

- Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования при приготовлении пищи пострадала женщина 1937 года рождения, которую госпитализировали в центральную районную больницу. Происшествие произошло в квартире двухэтажного шестнадцати квартирного дома. Нарушено остекление, повреждена межкомнатная дверь, припаркованный у дома автомобиль. В настоящее время администрация проводит оценку последствий происшествия, - рассказали в ведомстве.