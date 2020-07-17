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Взрыв бытового газа в Куйбышеве: пострадала 83-летняя пенсионерка

Во время взрыва в доме выбило дверь и окна

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Окно выбило на улицу

Окно выбило на улицу

В доме в Куйбышеве взорвался газ

В Новосибирской области в Куйбышеве сегодня, 17 июля, взрыв бытового газа выбил окно и разбил дверь в квартире жилого дома.

— В районе 10 утра по адресу Агафонова, 53 произошёл взрыв бытового газа! Пострадала бабушка 83 лет, — сообщили в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области после публикации новости прокомментировали происшествие:

- Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования при приготовлении пищи пострадала женщина 1937 года рождения, которую госпитализировали в центральную районную больницу. Происшествие произошло в квартире двухэтажного шестнадцати квартирного дома. Нарушено остекление, повреждена межкомнатная дверь, припаркованный у дома автомобиль. В настоящее время администрация проводит оценку последствий происшествия, - рассказали в ведомстве.

Так сейчас выглядит дом снаружи

Так сейчас выглядит дом снаружи

Повреждена и дверь

Повреждена и дверь

В конце апреля в гаражах на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске во время газосварочных работ взорвался газ.

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взрыв газа
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