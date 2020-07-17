«Вы вините не тех» — ответ на письмо реаниматолога, который рассказал об адской работе медиков

1. Разве это простые люди тянули с объявлением карантина до последнего, а потом, когда инфекция уже «ушла в народ», вместо карантина объявили невнятную «самоизоляцию»?



2. Разве это простые люди сказали «сидите по домам с сохранением заработной платы», но того самого «сохранения заработной платы» никак не обеспечили, а невнятные субсидии — мелочёвка, никак не обеспечивающая сохранение заработной платы — раздавались далеко не всем организациям. Люди не могут поместить себя в холодильник до конца пандемии и законсервироваться там без еды и всего необходимого, а отсутствие денег на это необходимое выгнало их из домов. Вот почему карантин не состоялся. Вот почему инфекция распространяется до сих пор — государство не объявило, как положено, карантин, и не выплатило положенные карантинные деньги населению и бизнесу.



3. Разве это простые люди играются со статистикой и с тестированием? А кривая статистика и очень выборочное, неточное и несвоевременное тестирование приводят к тому, что инфицированные не изолированы от здоровых, да ещё и открывается всё больше и больше общественных заведений, исходя из кривой статистики же.

