«Вы вините не тех» — ответ на письмо реаниматолога, который рассказал об адской работе медиков

На днях мы опубликовали колонку врача-реаниматолога, который с 21 мая без выходных работает в «красной» зоне одной из больниц Екатеринбурга. Доктор возмущен тем, что люди совсем никак не помогают медикам, а только заражаются ещё больше и не соблюдают режим. Колонка получила огромный отклик: новосибирцы оставили больше 600 комментариев. Один из комментаторов развернуто объяснил, почему не согласен с реаниматологом. Публикуем его мнение.
Дорогой реаниматолог (если вы это прочитаете), знайте, что вы не тех вините в своём тяжелом положении. И ситуация будет ухудшаться.
1. Разве это простые люди тянули с объявлением карантина до последнего, а потом, когда инфекция уже «ушла в народ», вместо карантина объявили невнятную «самоизоляцию»?
2. Разве это простые люди сказали «сидите по домам с сохранением заработной платы», но того самого «сохранения заработной платы» никак не обеспечили, а невнятные субсидии — мелочёвка, никак не обеспечивающая сохранение заработной платы — раздавались далеко не всем организациям. Люди не могут поместить себя в холодильник до конца пандемии и законсервироваться там без еды и всего необходимого, а отсутствие денег на это необходимое выгнало их из домов. Вот почему карантин не состоялся. Вот почему инфекция распространяется до сих пор — государство не объявило, как положено, карантин, и не выплатило положенные карантинные деньги населению и бизнесу.
3. Разве это простые люди играются со статистикой и с тестированием? А кривая статистика и очень выборочное, неточное и несвоевременное тестирование приводят к тому, что инфицированные не изолированы от здоровых, да ещё и открывается всё больше и больше общественных заведений, исходя из кривой статистики же.
4. Разве население «развалило медицину»? Разве население не обеспечило медиков средствами индивидуальной защиты, в результате чего они перезаражали массу людей?
5. Какая ещё «изоляция»? Вы на работу и с работы перемещаетесь в противовирусном костюме и респираторе? И работаете в них же? А общественный транспорт и место работы регулярно дезинфицируют? Не надо лукавить: никакой изоляции для простых людей нет — ни самоизоляции, ни просто изоляции, ни в маске, ни без маски. Маска — это как магический оберег. Толку никакого, но кому-то в ней спокойнее.
И таких «разве...» ещё очень и очень много. Так что же нам теперь до самой смерти по норам сидеть и носа не высовывать? Это доказывает несоответствие государственного управления интересам страны и её населения.
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