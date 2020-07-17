«Наблюдаются безысходность, разочарование»: новосибирцы с алкоголизмом стали чаще «срываться» из-за пандемии

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Новосибирской области Равиль Теркулов добавил, что официальная статистика эту тенденцию пока не отражает, так как данные ещё обрабатываются. Однако специалист признал влияние пандемии на психологическое состояние людей:

— Наблюдаются снижение потенциала, безысходность, разочарование, но идет адаптация. Главный вопрос — найти механизмы адаптации. И если нет возможностей, навыков, то, конечно, люди идут по самому простому пути — кушать, пить, — объяснил специалист.

Вместе с тем количество людей с диагнозом «алкоголизм» в области снижается: к концу 2019 года оно составило 12,5 тысяч человек. По-прежнему очень высоким остается уровень латентных алкоголиков, которые не осознают свою зависимость и не обращаются к специалистам. Поэтому реальная заболеваемость оценивается как значительно более высокая.