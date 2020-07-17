«Наблюдаются безысходность, разочарование»: новосибирцы с алкоголизмом стали чаще «срываться» из-за пандемии

Наркологи рассказали о последствиях самоизоляции для новосибирцев с алкоголизмом
В Новосибирской области зафиксировали рост срывов у новосибирцев, завязавших с алкоголем. Об этом стало известно во время пресс-конференции с врачами-наркологами в «Интерфаксе».
«В результате того, что люди посидели на самоизоляции, есть всплеск активизации. По опросу докторов, порядка пяти человек в каждом районе со стойкой ремиссией в 2–3 года ушли в срыв этой ремиссии. Срыв ремиссии у многих произошел за счет отсутствия работы, потому что зачастую они переходят в трудоголизм — из одной зависимости в другую, и работа держит», — цитирует агентство Нину Кошляк, заведующую диспансерным отделением
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Новосибирской области Равиль Теркулов добавил, что официальная статистика эту тенденцию пока не отражает, так как данные ещё обрабатываются. Однако специалист признал влияние пандемии на психологическое состояние людей:
— Наблюдаются снижение потенциала, безысходность, разочарование, но идет адаптация. Главный вопрос — найти механизмы адаптации. И если нет возможностей, навыков, то, конечно, люди идут по самому простому пути — кушать, пить, — объяснил специалист.
Вместе с тем количество людей с диагнозом «алкоголизм» в области снижается: к концу
Теркулов отметил, что с каждым годом растет доля женщин, больных алкоголизмом. Если несколько лет назад соотношение составляло
По всей стране набирают популярность пиво и другой слабый алкоголь, а доля крепкого спиртного снижается.
По данным Росстата, в конце 2019 года на учете у наркологов из-за алкоголя находились миллион двести тысяч человек — это только те, кто добровольно обратился за лечением или попал в больницу из-за алкогольного психоза. Здесь мы поговорили с экспертами о том, когда на самом деле пора бить тревогу, и разобрали самые распространенные варианты лечения — от кодировки до гипноза.