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«Наблюдаются безысходность, разочарование»: новосибирцы с алкоголизмом стали чаще «срываться» из-за пандемии

Срывы часто связаны с потерей работы

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Последние годы россияне предпочитают пиво крепкому спиртному&nbsp;

Последние годы россияне предпочитают пиво крепкому спиртному 

Наркологи рассказали о последствиях самоизоляции для новосибирцев с алкоголизмом

В Новосибирской области зафиксировали рост срывов у новосибирцев, завязавших с алкоголем. Об этом стало известно во время пресс-конференции с врачами-наркологами в «Интерфаксе».

«В результате того, что люди посидели на самоизоляции, есть всплеск активизации. По опросу докторов, порядка пяти человек в каждом районе со стойкой ремиссией в 2–3 года ушли в срыв этой ремиссии. Срыв ремиссии у многих произошел за счет отсутствия работы, потому что зачастую они переходят в трудоголизм — из одной зависимости в другую, и работа держит», — цитирует агентство Нину Кошляк, заведующую диспансерным отделением № 1 новосибирского наркодиспансера, врача — психиатра-нарколога высшей квалификационной категории.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Новосибирской области Равиль Теркулов добавил, что официальная статистика эту тенденцию пока не отражает, так как данные ещё обрабатываются. Однако специалист признал влияние пандемии на психологическое состояние людей:

— Наблюдаются снижение потенциала, безысходность, разочарование, но идет адаптация. Главный вопрос — найти механизмы адаптации. И если нет возможностей, навыков, то, конечно, люди идут по самому простому пути — кушать, пить, — объяснил специалист.

Вместе с тем количество людей с диагнозом «алкоголизм» в области снижается: к концу 2019 года оно составило 12,5 тысяч человек. По-прежнему очень высоким остается уровень латентных алкоголиков, которые не осознают свою зависимость и не обращаются к специалистам. Поэтому реальная заболеваемость оценивается как значительно более высокая.

Теркулов отметил, что с каждым годом растет доля женщин, больных алкоголизмом. Если несколько лет назад соотношение составляло 1 к 6, то сейчас почти каждый четвертый зарегистрированный в Новосибирской области алкоголик — женского пола.

По всей стране набирают популярность пиво и другой слабый алкоголь, а доля крепкого спиртного снижается.

По данным Росстата, в конце 2019 года на учете у наркологов из-за алкоголя находились миллион двести тысяч человек — это только те, кто добровольно обратился за лечением или попал в больницу из-за алкогольного психоза. Здесь мы поговорили с экспертами о том, когда на самом деле пора бить тревогу, и разобрали самые распространенные варианты лечения — от кодировки до гипноза.

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алкоголизмлечениесрывкодирование
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