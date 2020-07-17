Начался суд по иску начальницы участковых, которую уволили со скандалом — она хочет восстановиться на работе

— Группа в Whats'App была создана не мной, я была только в нее добавлена. Согласно приказу запрещено было размещать в данной группе документы служебного пользования, либо служебную информацию, также секретную информацию. У меня нет допуска к секретной информации. Служебные документы в данную группу не направлялись, служебная переписка не велась. Данная группа была использована только для оперативного значения и взаимодействия сотрудников участковых уполномоченных, — говорит Устинова во время заседания.

Елена Устинова так же говорит о том, что не давала указаний составлять 8–15 протоколов каждому отделу.

— Был дан ориентир, с учетом того, что были массовые нарушения, для организации работы, — сказала Устинова сегодня во время суда.

Следующее заседание состоится 17 августа.

Елена Устинова стала широко известна в конце апреля после появления в соцсетях голосовых сообщений с распоряжением о протоколах. В одном из сообщений она уточняла, что распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя связывали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. Вчера стало известно, что его освободили от занимаемой должности.