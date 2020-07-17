Начался суд по иску начальницы участковых, которую уволили со скандалом — она хочет восстановиться на работе

Началось рассмотрение иска уволенной начальницы новосибирских участковых
Калининский районный суд сегодня, 17 июля, рассматривает иск Елены Устиновой, бывшей начальницы новосибирских участковых, которую уволили из органов после скандала с голосовыми сообщениями.
Проверка в МВД выяснила, что Устиновой принадлежал голос, который требовал от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции.
Устинова через суд требует восстановить её в должности — она подала иск к МВД и Министерству финансов. Также она просит компенсацию в 1 млн рублей.
— Группа в Whats'App была создана не мной, я была только в нее добавлена. Согласно приказу запрещено было размещать в данной группе документы служебного пользования, либо служебную информацию, также секретную информацию. У меня нет допуска к секретной информации. Служебные документы в данную группу не направлялись, служебная переписка не велась. Данная группа была использована только для оперативного значения и взаимодействия сотрудников участковых уполномоченных, — говорит Устинова во время заседания.
Елена Устинова так же говорит о том, что не давала указаний составлять 8–15 протоколов каждому отделу.
— Был дан ориентир, с учетом того, что были массовые нарушения, для организации работы, — сказала Устинова сегодня во время суда.
Следующее заседание состоится 17 августа.
Елена Устинова стала широко известна в конце апреля после появления в соцсетях голосовых сообщений с распоряжением о протоколах. В одном из сообщений она уточняла, что распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя связывали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. Вчера стало известно, что его освободили от занимаемой должности.