После ДТП на Крылова водитель скрылся с места — автомобиль до сих пор перегораживает проезд

Информацию об аварии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД. Корреспонденту НГС сообщили, что в ДТП автомобиль «Субару» врезался в «Тойоту», а водитель действительно скрылся с места происшествия.



— Материл оформлен и ждёт своего рассмотрения. Автомобили эвакуации во дворовых территориях не работают, они убирают автомобили только с проезжей части общего пользования. План мероприятий будет такой: инспектор розыска получит материал по факту ДТП, номер автомобиля есть, через базу будет установлен и опрошен владелец транспортного средства. Убрать автомобиль должен будет владелец, — пояснили в ГИБДД.



Сегодня, 17 июля, местный житель сообщил, что хозяина «Субару» удалось найти, но у него нет ключей. Он также отказался убирать машину со двора.

Информацию о том, что владелец найден, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также выяснилось, что за рулём был другой человек.

