После ДТП на Крылова водитель скрылся с места — автомобиль до сих пор перегораживает проезд

14 июля в Новосибирске во дворе на улице Крылова, 89 столкнулись два автомобиля, водитель одного из них — «Субару» — скрылся с места ДТП. Но его автомобиль остался стоять на месте, он перегораживает проезд — убрать его некому.
— 14 июля в 16:35 случилась авария во дворе. Молодой человек въехал в припаркованный автомобиль во дворе, тут же он покинул место происшествия. Прибывшие комиссары не смогли оформить аварию, так как отсутствовал второй участник ДТП. До поздней ночи ждали ГИБДД, полицию, они сняли отпечатки с дверей, каким-то образом оформили ДТП, и машина осталась стоять на месте, — сообщил НГС местный житель Андрей.
Он добавил, что машина мешает жителям дома, потому что во дворе мало парковочных мест. Также автомобиль перегораживает проезд для пожарных и скорых.
Информацию об аварии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД. Корреспонденту НГС сообщили, что в ДТП автомобиль «Субару» врезался в «Тойоту», а водитель действительно скрылся с места происшествия.
— Материл оформлен и ждёт своего рассмотрения. Автомобили эвакуации во дворовых территориях не работают, они убирают автомобили только с проезжей части общего пользования. План мероприятий будет такой: инспектор розыска получит материал по факту ДТП, номер автомобиля есть, через базу будет установлен и опрошен владелец транспортного средства. Убрать автомобиль должен будет владелец, — пояснили в ГИБДД.
Сегодня, 17 июля, местный житель сообщил, что хозяина «Субару» удалось найти, но у него нет ключей. Он также отказался убирать машину со двора.
Информацию о том, что владелец найден, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также выяснилось, что за рулём был другой человек.
— Личности установлены, сейчас сотрудники полиции проводят оперативные и розыскные мероприятия в отношении человека, который был за рулём, — рассказали в ведомстве.
НГС регулярно рассказывает о том, как в Новосибирске нарушают правила парковки — из-за некоторых водителей неудобства возникают у других участников движения. О том, как перекрыть двор и навредить людям, как встать на парковке для тележек и что представляют собой новосибирские газоны после стоянки машин, можно почитать в выпуске нашей рубрики «Я паркуюсь как чудак».