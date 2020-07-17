Супруга борется за жизнь, муж разбился насмерть: семья байкеров из Новосибирска попала в аварию под Иркутском

Новосибирский байкер разбился с женой на трассе
На трассе под Иркутском разбились мотопутешественники из Новосибирска — семейная пара направлялась на Байкал, когда в неё на трассе врезалась Toyota Camry. Водитель седана отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение.
— Трагический дорожный инцидент произошел около 16:00 15 июля на 149-м километре федеральной дороги Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. По предварительным сведениям, управлявший автомобилем Toyota Camry мужчина при обгоне большегруза КАМАЗ сначала допустил с ним боковое столкновение, после чего столкнулся с мотоциклом Honda, следовавшим по встречной полосе в сторону Иркутска, — рассказали о ДТП в ГУ МВД по Иркутской области.
В сообществе MOTO-LiFE рассказали, что мотоциклом управлял Вячеслав Юстус — мотопутешественник из Новосибирска. Он погиб на месте ДТП. Сейчас в реанимации за жизнь борется супруга погибшего байкера.
— К сожалению, Вячеслав Юстус погиб на месте, супруга находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, — рассказали в сообществе MOTO-LiFE. — Очень много стало ДТП с мотоциклами. Водители авто часто садятся пьяными за руль либо просто нарушают правила: разворачиваются там, где нельзя, в зеркала не смотрят.
Сейчас родственники байкера решают вопрос о его перевозке в Новосибирск, чтобы похоронить в родном городе.
5 июля в Улаганском районе Республики Алтай в аварию попал житель Новосибирска — в его УАЗ влетел мотоцикл. В конце мая депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов на мотоцикле столкнулся с иномаркой.