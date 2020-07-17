17 июля пятница
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 4/10
usd 71.23
eur 81.23

Все новости

Все новости
Происшествия

Супруга борется за жизнь, муж разбился насмерть: семья байкеров из Новосибирска попала в аварию под Иркутском

Водитель, врезавшийся в мотоцикл, отказался проходить медосвидетельствование

15 958
80 Обсудить

Поделиться

Вячеслав Юстус погиб на месте ДТП

Вячеслав Юстус погиб на месте ДТП

Новосибирский байкер разбился с женой на трассе

На трассе под Иркутском разбились мотопутешественники из Новосибирска — семейная пара направлялась на Байкал, когда в неё на трассе врезалась Toyota Camry. Водитель седана отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение.

— Трагический дорожный инцидент произошел около 16:00 15 июля на 149-м километре федеральной дороги Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. По предварительным сведениям, управлявший автомобилем Toyota Camry мужчина при обгоне большегруза КАМАЗ сначала допустил с ним боковое столкновение, после чего столкнулся с мотоциклом Honda, следовавшим по встречной полосе в сторону Иркутска, — рассказали о ДТП в ГУ МВД по Иркутской области.

В сообществе MOTO-LiFE рассказали, что мотоциклом управлял Вячеслав Юстус — мотопутешественник из Новосибирска. Он погиб на месте ДТП. Сейчас в реанимации за жизнь борется супруга погибшего байкера.

— К сожалению, Вячеслав Юстус погиб на месте, супруга находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, — рассказали в сообществе MOTO-LiFE. — Очень много стало ДТП с мотоциклами. Водители авто часто садятся пьяными за руль либо просто нарушают правила: разворачиваются там, где нельзя, в зеркала не смотрят.

Сейчас родственники байкера решают вопрос о его перевозке в Новосибирск, чтобы похоронить в родном городе.

5 июля в Улаганском районе Республики Алтай в аварию попал житель Новосибирска — в его УАЗ влетел мотоцикл. В конце мая депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов на мотоцикле столкнулся с иномаркой.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ23

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с байкеромДТП с погибшими
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (80)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!