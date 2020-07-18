18 июля суббота
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 71.71
eur 81.68
Тема дняКовид добрался до Епархии. Умер священнослужитель

Все новости

Все новости
Недвижимость

В Новосибирске продают четырехэтажную квартиру (там есть свой лифт). Фото жилья за 58 миллионов

На лифте будущим владельцам предлагают поднимать продукты из магазина

8 544
38 Обсудить

Поделиться

Так выглядит одна из спален

Так выглядит одна из спален

В Новосибирске выставили на продажу четырёхкомнатную квартиру на Красном проспекте, 56а за 58 миллионов рублей.

В объявлении, которое появилось на сайте N1.RU 16 июля, говорится, что квартиру (жилая площадь составляет 112 квадратных метров) построили по спецпроекту, и её окна выходят на обе стороны дома. К преимуществам жилья относят то, что в нём тихо, хотя дом находится в центре города.

«Квартира оформлена в классическом стиле по авторскому дизайн-проекту. В квартире четыре этажа и паркинг на один автомобиль с выходом из квартиры, в котором установлен лифт для подъема продуктов от багажника до холодильника на кухне», — сообщают в объявлении.

Дом находится в центре города, но далеко от шумных дорог

Дом находится в центре города, но далеко от шумных дорог

Спальни оформлены в разных стилях. Здесь, например, можно увидеть восточные мотивы&nbsp;

Спальни оформлены в разных стилях. Здесь, например, можно увидеть восточные мотивы 

Обратите внимание на необычную форму окна в этой спальне

Обратите внимание на необычную форму окна в этой спальне

В очень светлой и уютной гостиной может поместиться много гостей. Также здесь есть камин

В очень светлой и уютной гостиной может поместиться много гостей. Также здесь есть камин

Площадь кухни в элитной квартире — 27,7 квадратного метра. Всего же площадь жилья — 112 метров

Площадь кухни в элитной квартире — 27,7 квадратного метра. Всего же площадь жилья — 112 метров

Ванная комната здесь тоже очень просторная

Ванная комната здесь тоже очень просторная

В квартире есть лифт, на котором можно подняться с подземной парковки

В квартире есть лифт, на котором можно подняться с подземной парковки

А вот и сама парковка

А вот и сама парковка

В июне мы рассказывали о дорогом пентхаусе в Нижней зоне Академгородка, который продают за 34 миллиона рублей. Там есть три ванных, зимний сад и огромный зал с камином.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Центральный районЭлитное жильё
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!