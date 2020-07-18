В Новосибирске продают четырехэтажную квартиру (там есть свой лифт). Фото жилья за 58 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу четырёхкомнатную квартиру на Красном проспекте, 56а за 58 миллионов рублей.



В объявлении, которое появилось на сайте N1.RU 16 июля, говорится, что квартиру (жилая площадь составляет 112 квадратных метров) построили по спецпроекту, и её окна выходят на обе стороны дома. К преимуществам жилья относят то, что в нём тихо, хотя дом находится в центре города.



«Квартира оформлена в классическом стиле по авторскому дизайн-проекту. В квартире четыре этажа и паркинг на один автомобиль с выходом из квартиры, в котором установлен лифт для подъема продуктов от багажника до холодильника на кухне», — сообщают в объявлении.