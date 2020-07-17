17 июля пятница
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 71.23
eur 81.23

Все новости

Все новости
Происшествия

Грузовик на трассе Новосибирской области насмерть сбил пешехода и слетел в кювет

ДТП произошло рано утром

912
3 Обсудить

Поделиться

Сбитый мужчина скончался от полученных травм в больнице. Его личность пока не установлена

Сбитый мужчина скончался от полученных травм в больнице. Его личность пока не установлена

В Каргатском районе Новосибирской области сегодня, 16 июля, в 03:25 грузовик насмерть сбил пешехода и слетел в кювет.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле Hyundai HD 78 следовал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 1271-м километре совершил наезд на пешехода, после чего съехал в правый кювет с последующим наездом на препятствие, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Грузовик съехал в кювет

Грузовик съехал в кювет

Сбитый мужчина скончался от полученных травм в больнице. Его личность пока не установлена.

Вы были очевидцем аварии? Знаете погибшего? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер: +7 913 157-00-00 (в любой из мессенджеров) либо напишите нам на почту: news@ngs.ru.

Ночью 11 июля в Новосибирской области произошла страшная авария с участием двух «Тойот» — одну из иномарок буквально разорвало пополам. Водитель этого автомобиля — 21-летний житель Искитима Дмитрий — скончался на месте от полученных травм. Второй жертвой ДТП стал пассажир другой иномарки, ещё пять человек оказались в больнице — у них сотрясение головного мозга и различные переломы. Друг погибшего водителя рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с погибшимсбил пешехода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!