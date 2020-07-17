«Вы ещё не на дачах?»: 10 гневных сообщений от водителей в глухой пробке на Богдана Хмельницкого

Утром 17 июля в Калининском районе водители встали в глухую пробку на Богдана Хмельницкого.
Пробка растянулась на несколько километров от Писемского до Тайгинской. Кроме того, затруднено движение на Объединения.
Причиной затора стало небольшое ДТП на перекрестке Писемского и Богдана Хмельницкого. Там «притерлись» седан Hyundai Solaris и грузовик Isuzu Elf.
Возмущенные водители стали делиться своими мыслями в 2ГИС.
Новосибирск нередко замирает в длинных пробках. На прошлых выходных на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские заторы — горожане возвращались домой с дачного отдыха за городом.