«Вы ещё не на дачах?»: 10 гневных сообщений от водителей в глухой пробке на Богдана Хмельницкого

Утром 17 июля в Калининском районе водители встали в глухую пробку на Богдана Хмельницкого.

Пробка растянулась на несколько километров от Писемского до Тайгинской. Кроме того, затруднено движение на Объединения.

Причиной затора стало небольшое ДТП на перекрестке Писемского и Богдана Хмельницкого. Там «притерлись» седан Hyundai Solaris и грузовик Isuzu Elf.