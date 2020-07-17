17 июля пятница
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 71.23
eur 81.23

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

«Вы ещё не на дачах?»: 10 гневных сообщений от водителей в глухой пробке на Богдана Хмельницкого

Небольшое ДТП спровоцировало затор на несколько километров

2 690
22 Обсудить

Поделиться

Пробка собралась из-за столкновения седана с грузовиком&nbsp;

Пробка собралась из-за столкновения седана с грузовиком 

Утром 17 июля в Калининском районе водители встали в глухую пробку на Богдана Хмельницкого.

Пробка растянулась на несколько километров от Писемского до Тайгинской. Кроме того, затруднено движение на Объединения.

Причиной затора стало небольшое ДТП на перекрестке Писемского и Богдана Хмельницкого. Там «притерлись» седан Hyundai Solaris и грузовик Isuzu Elf.

Движение сразу на нескольких улицах сильно затруднено&nbsp;

Движение сразу на нескольких улицах сильно затруднено 

Возмущенные водители стали делиться своими мыслями в 2ГИС.

Кто-то обвиняет своих товарищей по несчастью&nbsp;

Кто-то обвиняет своих товарищей по несчастью 

Есть ещё Большевичка!

Есть ещё Большевичка!

У кого-то ситуация критическая&nbsp;

У кого-то ситуация критическая 

Главное&nbsp;— сохранять позитивный настрой

Главное — сохранять позитивный настрой

Для этого можно почитать НГС

Для этого можно почитать НГС

Некоторые высказываются коротко и по делу&nbsp;

Некоторые высказываются коротко и по делу 

Сегодня действительно <a href="https://news.ngs.ru/more/69371074/" target="_blank" class="_">самый жаркий день недели</a>&nbsp;

Сегодня действительно самый жаркий день недели 

Кто-то из водителей пытается найти альтернативный выход из ситуации&nbsp;

Кто-то из водителей пытается найти альтернативный выход из ситуации 

Было бы всё так просто&nbsp;

Было бы всё так просто 

Есть и классические восклицания об опозданиях

Есть и классические восклицания об опозданиях

Новосибирск нередко замирает в длинных пробках. На прошлых выходных на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские заторы — горожане возвращались домой с дачного отдыха за городом.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

пробкизатор на дороге
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!