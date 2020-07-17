Всем было больше 70 лет: оперштаб рассказал о смерти пятерых новосибирцев от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежую статистику заболеваемости: ещё 5 человек умерли от коронавируса в регионе.
«Скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было по 73 года, и женщины в возрасте
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На прошлой неделе стало известно о смерти заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники
На НГС ранее вышел текст о том, что смертность в ковидных больницах может быть куда выше. Некоторые пациенты умирают, не дождавшись результатов анализа на коронавирус. В справках о смерти фигурируют идентичные диагнозы: «отёк легких». Кого-то из таких умерших хоронят в закрытых гробах. Кого-то по старинке — в открытом гробу, разрешая родным небольшую церемонию прощания. При этом родственники доподлинно не знают, был ли у их близкого COVID-19 — нет ни отрицательного теста, ни положительного. Как люди ищут правду после смерти своих близких — публикуем истории двух семей.