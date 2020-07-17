Всем было больше 70 лет: оперштаб рассказал о смерти пятерых новосибирцев от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежую статистику заболеваемости: ещё 5 человек умерли от коронавируса в регионе.



«Скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было по 73 года, и женщины в возрасте 73 года , 80 лет и 81 год . Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19» , — говорится в официальном сообщении.