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Пекло в городе: как охлаждаются новосибирцы в аномальную жару (онлайн-репортаж)

Сегодня, по сообщениям синоптиков, воздух прогреется до +33 градусов

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Пятница на этой неделе выдалась жаркой

Пятница на этой неделе выдалась жаркой

Окончание рабочей недели в этот раз выдалось жарким — синоптики обещают сегодня до +33 градусов. Многие новосибирцы отправляются на пляжи, дачи и в парки.

Как вы будете спасаться от жары? Что делаете сегодня? Расскажите и покажите нам! Присылайте свои фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или на редакционную почту news@ngs.ru

Александра Бруня

Наши коллеги из 74.RU провели очень интересный эксперимент: они купили обычный стаканчик, эскимо, фруктовый лёд и решили выяснить, что продержится дольше всего под палящим солнцем. Сможете угадать, что растаяло быстрее, до того, как посмотрите видео с ответом?

Александра Бруня

Прогуляемся по Новосибирску вместе с нашим корреспондентом Аленой Истоминой.

— Дети катаются на скейтах и занимаются спортом. У всех рядом стоят бутылки с водой, — заметила отдыхающих наш корреспондент.

Александра Бруня

Заглянем в Instagram и посмотрим, что делают сейчас новосибирцы.

Кто-то в такую жару путешествует!

А корреспондент НГС Мария Тищенко сегодня катается на сапах! Ждите подробный репортаж

Александра Бруня

Многие новосибирцы сегодня отправятся на пляж. К сожалению, некоторые горожане предпочитают выбрасывать свой мусор после отдыха там же, где отдыхали. Не надо так!

— Пляж Заельцовский. Она 6-я по счету, кто выкинул отходы, где якобы уже есть мусор в кустах. Тут даже дело не в отсутствии баков, а в самих людях, — прислала видео читательница НГС.

Вы согласны с ее мнением? — пишите ответы в комментариях.

Александра Бруня

Чем планируете заниматься в этот жаркий день?

    Александра Бруня

    Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии и подготовил для вас подробный материал.

    Александра Бруня

    Сейчас, по данным сервиса НГС.Погода, температура в городе уже достигла +24 градусов! А на часах всего лишь 9 утра.

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    жара
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