Пекло в городе: как охлаждаются новосибирцы в аномальную жару (онлайн-репортаж)

Окончание рабочей недели в этот раз выдалось жарким — синоптики обещают сегодня до +33 градусов. Многие новосибирцы отправляются на пляжи, дачи и в парки.

Как вы будете спасаться от жары? Что делаете сегодня? Расскажите и покажите нам! Присылайте свои фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или на редакционную почту news@ngs.ru