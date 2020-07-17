Пекло в городе: как охлаждаются новосибирцы в аномальную жару (онлайн-репортаж)

Наши коллеги из 74.RU провели очень интересный эксперимент: они купили обычный стаканчик, эскимо, фруктовый лёд и решили выяснить, что продержится дольше всего под палящим солнцем. Сможете угадать, что растаяло быстрее, до того, как посмотрите видео с ответом?
Прогуляемся по Новосибирску вместе с нашим корреспондентом Аленой Истоминой.
— Дети катаются на скейтах и занимаются спортом. У всех рядом стоят бутылки с водой, — заметила отдыхающих наш корреспондент.
Заглянем в Instagram и посмотрим, что делают сейчас новосибирцы.
Кто-то в такую жару путешествует!
А корреспондент НГС Мария Тищенко сегодня катается на сапах! Ждите подробный репортаж
Многие новосибирцы сегодня отправятся на пляж. К сожалению, некоторые горожане предпочитают выбрасывать свой мусор после отдыха там же, где отдыхали. Не надо так!
— Пляж Заельцовский. Она 6-я по счету, кто выкинул отходы, где якобы уже есть мусор в кустах. Тут даже дело не в отсутствии баков, а в самих людях, — прислала видео читательница НГС.
Вы согласны с ее мнением? — пишите ответы в комментариях.
Чем планируете заниматься в этот жаркий день?
Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии и подготовил для вас подробный материал.
Сейчас, по данным сервиса НГС.Погода, температура в городе уже достигла