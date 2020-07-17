Ещё 117 пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Новосибирской области

В Новосибирской области ещё у 117 пациентов выявили коронавирус. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— По данным оперативного штаба, на утро 17 июля в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+117 за последние сутки), в том числе 457 детей. 5868 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки), — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.