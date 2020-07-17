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Ещё 117 пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Новосибирской области

Шестеро из них — дети

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Всего в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Всего в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Новосибирской области ещё у 117 пациентов выявили коронавирус. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— По данным оперативного штаба, на утро 17 июля в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+117 за последние сутки), в том числе 457 детей. 5868 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки), — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2074.

Число ковидных больных в регионе растет, вместе с тем заполняются и больницы, в которых, как выяснилось, не хватает персонала. Корреспондент НГС сделала запрос в Минздрав области и узнала, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами: какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места.

Большинство врачей признались, что не хотят работать с ковидом из-за риска. Действительно, с начала пандемии в регионе из-за коронавируса погиб не один врач. Почитайте и откровенный рассказ водителя скорой из Искитима, который также переболел коронавирусной инфекцией. Когда он заболел, то горький кофе на вкус казался ему соленой водой. Подробности его болезни найдете тут.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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