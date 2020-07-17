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Два вывозных рейса из Киргизии прилетят в Новосибирск на следующей неделе

На самолеты могут попасть люди из Бишкека и Оша

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Зарегистрироваться на рейс можно на портале госуслуг&nbsp;

Зарегистрироваться на рейс можно на портале госуслуг 

Два вывозных рейса из Киргизии прибудут в Новосибирск на следующей неделе. Информация об этом появилась в telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Как сообщает telegram-канал, первый рейс SBI5542 Бишкек — Новосибирск приземлится в Новосибирск в четверг, 23 июля, в 18:10 по местному времени.

Второй рейс SBI5546 Ош — Новосибирск прилетит в субботу, 25 июля, в 17:45 по местному времени.

Регистрироваться на вывозные рейсы нужно на сайте госуслуг.

Предыдущий рейс из Киргизии приземлился в Новосибирск 16 июля, ещё один должен прилететь завтра, 18 июля.

Запрет на международные перелеты действует в России с 27 марта. Однако недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничения на международные полеты начнут снимать во второй половине июля. Недавно стало известно, что Турция и Россия договорились о возобновлении перелетов, но точных дат ещё нет.

А здесь мы рассказывали историю сибирячки, которая застряла в Германии из-за пандемии. МИД России сначала выделил ей материальную помощь, а позже потребовал деньги назад.

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