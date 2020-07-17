Два вывозных рейса из Киргизии прилетят в Новосибирск на следующей неделе

Два вывозных рейса из Киргизии прибудут в Новосибирск на следующей неделе. Информация об этом появилась в telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».



Как сообщает telegram-канал, первый рейс SBI5542 Бишкек — Новосибирск приземлится в Новосибирск в четверг, 23 июля, в 18:10 по местному времени.

Второй рейс SBI5546 Ош — Новосибирск прилетит в субботу, 25 июля, в 17:45 по местному времени.

Регистрироваться на вывозные рейсы нужно на сайте госуслуг.

Предыдущий рейс из Киргизии приземлился в Новосибирск 16 июля, ещё один должен прилететь завтра, 18 июля.