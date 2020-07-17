В ночь с 16 на 17 июля стало известно, что закончились поиски бесследно пропавшего во время работы новосибирского таксиста. Мужчину нашли, он жив.



— Сегодня благополучно закончился поиск пропавшего 12 июля 2020 года Камбалина Андрея Владимировича. В данный момент мужчина общается с сотрудниками полиции, которым предстоит выяснить, где мужчина находился всё это время. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.



Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области о состоянии мужчины и обстоятельствах его пропажи корреспонденту НГС не удалось.