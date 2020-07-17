Цены на газ для населения вырастут с 1 августа

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, сообщает ТАСС.



— Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, — говорится в документе.



В прошлом году в ФАС заявляли, что плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4% с 1 июля 2020 года, а в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.