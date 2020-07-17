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Цены на газ для населения вырастут с 1 августа

Соответствующий приказ зарегистрировали в Министерстве юстиции

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В прошлом году ФАС прогнозировала, что коммунальные платежи в России вырастут на 4% с 1 июля

В прошлом году ФАС прогнозировала, что коммунальные платежи в России вырастут на 4% с 1 июля

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, сообщает ТАСС.

— Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, — говорится в документе.

В прошлом году в ФАС заявляли, что плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4% с 1 июля 2020 года, а в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.

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газкоммунальные платежикоммуналка и ЖКХ
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