17 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 71.23
eur 81.23
Тема дняКогда спадёт жара (самое пекло ещё впереди)

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Въезд в Академгородок закончат ремонтировать только в 2021 году — из-за работ там собираются огромные пробки

В новом году на перекрёстке планируют установить устройства, фиксирующие нарушение ПДД

292
1 Обсудить

Поделиться

Сейчас выполняются работы по устройству дорожного полотна и переносу ливневой канализации

Сейчас выполняются работы по устройству дорожного полотна и переносу ливневой канализации

В четверг, 16 июля, стало известно, что работы по реконструкции въезда в Академгородок завершатся только в 2021 году, когда будут установлены устройства, фиксирующие нарушение ПДД. Предполагается, что такие меры позволят снизить аварийность на этом участке дороге. Ранее сообщалось, что работы завершатся в 2020 году.

— Те объекты, которые сейчас находятся в работе по Бердскому шоссе, — они все будут выполнены в этом году, за исключением объекта, который находится на перекрестке проспекта Строителей и Бердского шоссе, он у нас отдельный в рамках БКАД (нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Он полностью реконструируется, — цитирует ТАСС начальника управления автодорог мэрии города Юрия Сердюка.

Он также пояснил, что ремонтные работы на участке позволят устранить очаг аварийности в этом месте. По словам Сердюка, перенос всех коммуникаций уже выполнен. Сейчас выполняются работы по устройству дорожного полотна и переносу ливневой канализации.

— Установка всех технических средств фиксации нарушений ПДД на данном перекрестке произойдет в следующем году, — отметил Середюк.

На въезде в Академгородок часто собираются пробки, особенно долго приходится стоять утром и вечером. Сейчас же, из-за проведения ремонтных работ эти пробки стали растягиваться, новосибирцы жалуются, что могут простоять на выезде 20–40 минут.

Специалисты 2ГИС провели исследования дорожного трафика и определили 10 самых загруженных участков уличной сети Новосибирска. Были пересчитаны автомобили, проезжающие через конкретные места, — для этого проанализировали все маршруты, которые пользователи строили в навигаторе 2ГИС. Отмечается, что в июне автомобильный трафик существенно вырос после весеннего спада — на 19% по сравнению с маем и на 52% по сравнению с апрелем. Где же в городе самые напряженные места — подробнее в материале НГС.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Академгородокпробкиремонт дорог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!