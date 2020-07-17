Въезд в Академгородок закончат ремонтировать только в 2021 году — из-за работ там собираются огромные пробки

В четверг, 16 июля, стало известно, что работы по реконструкции въезда в Академгородок завершатся только в 2021 году, когда будут установлены устройства, фиксирующие нарушение ПДД. Предполагается, что такие меры позволят снизить аварийность на этом участке дороге. Ранее сообщалось, что работы завершатся в 2020 году.
— Те объекты, которые сейчас находятся в работе по Бердскому шоссе, — они все будут выполнены в этом году, за исключением объекта, который находится на перекрестке проспекта Строителей и Бердского шоссе, он у нас отдельный в рамках БКАД (нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Он полностью реконструируется, — цитирует ТАСС начальника управления автодорог мэрии города Юрия Сердюка.
Он также пояснил, что ремонтные работы на участке позволят устранить очаг аварийности в этом месте. По словам Сердюка, перенос всех коммуникаций уже выполнен. Сейчас выполняются работы по устройству дорожного полотна и переносу ливневой канализации.
— Установка всех технических средств фиксации нарушений ПДД на данном перекрестке произойдет в следующем году, — отметил Середюк.
На въезде в Академгородок часто собираются пробки, особенно долго приходится стоять утром и вечером. Сейчас же, из-за проведения ремонтных работ эти пробки стали растягиваться, новосибирцы жалуются, что могут простоять на выезде 20–40 минут.
Специалисты 2ГИС провели исследования дорожного трафика и определили 10 самых загруженных участков уличной сети Новосибирска. Были пересчитаны автомобили, проезжающие через конкретные места, — для этого проанализировали все маршруты, которые пользователи строили в навигаторе 2ГИС. Отмечается, что в июне автомобильный трафик существенно вырос после весеннего спада — на 19% по сравнению с маем и на 52% по сравнению с апрелем. Где же в городе самые напряженные места — подробнее в материале НГС.