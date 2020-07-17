Въезд в Академгородок закончат ремонтировать только в 2021 году — из-за работ там собираются огромные пробки

Он также пояснил, что ремонтные работы на участке позволят устранить очаг аварийности в этом месте. По словам Сердюка, перенос всех коммуникаций уже выполнен. Сейчас выполняются работы по устройству дорожного полотна и переносу ливневой канализации.

— Установка всех технических средств фиксации нарушений ПДД на данном перекрестке произойдет в следующем году, — отметил Середюк.



На въезде в Академгородок часто собираются пробки, особенно долго приходится стоять утром и вечером. Сейчас же, из-за проведения ремонтных работ эти пробки стали растягиваться, новосибирцы жалуются, что могут простоять на выезде 20–40 минут.

Специалисты 2ГИС провели исследования дорожного трафика и определили 10 самых загруженных участков уличной сети Новосибирска. Были пересчитаны автомобили, проезжающие через конкретные места, — для этого проанализировали все маршруты, которые пользователи строили в навигаторе 2ГИС. Отмечается, что в июне автомобильный трафик существенно вырос после весеннего спада — на 19% по сравнению с маем и на 52% по сравнению с апрелем. Где же в городе самые напряженные места — подробнее в материале НГС.

