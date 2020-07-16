«Дикая вонь, пусть мэр зафиксирует»: новосибирцы в очередной раз жалуются на мерзкий запах в городе

Вечером в четверг, 16 июля, новосибирцы в очередной раз пожаловались на ужасный запах, который появляется в городе ближе к вечеру.
— Дикая вонь в районе улицы Сибирская, передайте мэру, чтобы зафиксировал! — написал в редакцию читатель НГС, видимо, припоминая обещание мэра Локтя фиксировать все случаи неприятного запаха в Новосибирске.
— Я живу в Новосибирске с 2015 года. По моим ощущениям, в 2016–2017 годах каждую неделю были такие «газовые атаки», почти всегда по вечерам. В 2018–2019 как-то пореже стало. В этом же году воняет только по ночам или ранним утром. Инциденты стали повторяться каждые 2–3 дня. Сегодня вот опять этот запах канализации, — рассказала читательница НГС.
— Опять в городе стоит вонь! По моим наблюдениям, в Октябрьском районе запах появляется раз в две недели точно. Знаю, что в центре он чувствуется гораздо лучше, — сообщил читатель НГС.
— Прекрасный июльский вечер был испорчен невероятно отвратительным «ароматом». Живу в Железнодорожном районе. Пришлось закрыть все окна, но все уже пропиталось, а жара только усиливает эффект. Чем дышать? — пишет читательница НГС.
По данным сервиса Cityair.io, загрязнённость воздуха в Новосибирске сегодня оценивается на 3 балла — это значит, что в целом воздух чист. Согласно сайту, хуже всего дела обстоят в Кировском районе, а лучше всего — в Советском.
В последнее время Новосибирск накрыла очередная волна неприятного запаха — люди возмущались, власти пообещали мониторить. О том, почему вонь стала визитной карточкой столицы Сибири и почему власти не способны решить эту проблему, рассуждает Дмитрий Косенко.