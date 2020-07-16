Арбитражный суд признал компанию «Сибтрубопроводстрой» банкротом

Новосибирскую компанию «Сибтрубопроводстрой» Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом. Заседание состоялось вчера, 15 июля.
— Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.04.2015 должник открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой» (далее — ОАО «СТПС») признан несостоятельным (банкротом), — говорится в постановлении.
Новым конкурсным управляющим утвержден Заплава Владимир Христианович.
Как следует из материалов дела, в реестр требований кредиторов должника включены требования 79 кредиторов на общую сумму 6 706 827 960 руб. 75 коп. Также в постановлении сказано, что была проведена инвентаризация имущества должника.
— По результатам инвентаризации выявлено имущество на общую сумму 2 203 232 466 руб. 48 коп., в том числе основные средства — 330 292 677 руб., незавершенное строительство — 48 232 273 руб. 30 коп., долгосрочные финансовые вложения — 2 574 100 руб., оборотные активы — 1 822 133 416 руб. 18 коп., дебиторская задолженность — 1 244 710 998 руб. 62 коп.
Напомним, что компания «Сибтрубопроводстрой» в 2017 году оказалась лидером по долгам по заработной плате. В том же году предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 99,6 млн руб. — большую часть этой суммы не выплатили компании из строительной отрасли.
Также ранее стало известно, что в мае этого года Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом.