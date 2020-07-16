Арбитражный суд признал компанию «Сибтрубопроводстрой» банкротом

— По результатам инвентаризации выявлено имущество на общую сумму 2 203 232 466 руб. 48 коп., в том числе основные средства — 330 292 677 руб., незавершенное строительство — 48 232 273 руб. 30 коп., долгосрочные финансовые вложения — 2 574 100 руб., оборотные активы — 1 822 133 416 руб. 18 коп., дебиторская задолженность — 1 244 710 998 руб. 62 коп.

Напомним, что компания «Сибтрубопроводстрой» в 2017 году оказалась лидером по долгам по заработной плате. В том же году предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 99,6 млн руб. — большую часть этой суммы не выплатили компании из строительной отрасли.

Также ранее стало известно, что в мае этого года Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом.