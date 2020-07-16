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В Новосибирской области столкнулись бензовоз, «Газель» и Mercedes, есть пострадавшие

Авария произошла в Черепановском районе

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Авария произошла на трассе Р-256

Авария произошла на трассе Р-256

Вечером четверга, 16 июля, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП. На трассе столкнулись бензовоз, «Газель» и Mercedes. В результате аварии пострадал водитель «Газели».

— Лобовое столкновение на трассе, вызов поступил в 18:07. Есть один пострадавший, он зажат в «Газели». Задействованы службы 02 и 03, — сообщили в службе 112.

ДТП произошло на трассе Р-256.

— Бензовоз двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, в пути следования столкнулся с Mercedes, затем выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Газелью». В результате аварии пострадал водитель «Газели». Также у всех автомобилей зафиксированы сильные повреждения, — рассказал сотрудник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирской области Артём Аверин.

В аварии пострадал водитель «Газели»

В аварии пострадал водитель «Газели»

Вечером 15 июля в Дзержинском районе на улице Кошурникова, 37/1, нетрезвый мужчина на детском квадроцикле не справился с управлением и врезался в «Хёндай». По словам очевидцев, он перелетел через капот и ударился головой о припаркованный вблизи автомобиль.

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ДТПНовосибирская областьавария
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