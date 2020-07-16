В Новосибирской области столкнулись бензовоз, «Газель» и Mercedes, есть пострадавшие

Вечером четверга, 16 июля, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП. На трассе столкнулись бензовоз, «Газель» и Mercedes. В результате аварии пострадал водитель «Газели».



— Лобовое столкновение на трассе, вызов поступил в 18:07. Есть один пострадавший, он зажат в «Газели». Задействованы службы 02 и 03, — сообщили в службе 112.

ДТП произошло на трассе Р-256.

— Бензовоз двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, в пути следования столкнулся с Mercedes, затем выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Газелью». В результате аварии пострадал водитель «Газели». Также у всех автомобилей зафиксированы сильные повреждения, — рассказал сотрудник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирской области Артём Аверин.