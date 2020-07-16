Женщине в хиджабе, закатившей истерику в автобусе из-за маски, грозит три статьи

Полиция составила три материала после истерики пассажирки в новосибирском автобусе
В Новосибирске полиция составила материалы по одной уголовной статье и двум административным после того, как женщина утром 8 июля закатила истерику в автобусе № 39 на Родниках. Пассажирка не хотела надевать маску и оказала активное сопротивление полицейским, которые выводили её из транспорта.
— В отделе полиции № 4 «Калининский» зарегистрирован материал по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Кроме этого, полиция зарегистрировала материалы по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьями 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения) и 13.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) КоАП РФ.
Сейчас по этим материалам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Новосибирске суд вынес предупреждение девушке, которая сняла маску в маршрутке. Девушка хотела попить воды, но в это время её через через окно сфотографировал полицейский.