Женщине в хиджабе, закатившей истерику в автобусе из-за маски, грозит три статьи

В Новосибирске полиция составила материалы по одной уголовной статье и двум административным после того, как женщина утром 8 июля закатила истерику в автобусе № 39 на Родниках. Пассажирка не хотела надевать маску и оказала активное сопротивление полицейским, которые выводили её из транспорта.



— В отделе полиции № 4 «Калининский» зарегистрирован материал по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

