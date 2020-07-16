В Новосибирский зоопарк привезли дальневосточного леопарда по имени Дава

В Новосибирском зоопарке появился дальневосточный леопард по имени Дава — его привезли из Москвы в пару к самке, которая жила здесь прежде.

— Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения дальневосточных леопардов. Как известно, эти большие кошки находятся под угрозой исчезновения. Численность природной популяции критически мала, и зоологические парки вместе с природоохранными организациями ведут работу по созданию резервной популяции дальневосточных леопардов. Пары тщательно подбираются, проводятся генетические исследования — всё это позволяет избежать близкородственного скрещивания, — говорится в сообщении зоопарка.