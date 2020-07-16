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В Новосибирский зоопарк привезли дальневосточного леопарда по имени Дава

Этот вид леопардов находится под угрозой исчезновения

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Природная популяция дальневосточных леопардов мала

Природная популяция дальневосточных леопардов мала

Из Москвы в Новосибирск привезли редкого леопарда

В Новосибирском зоопарке появился дальневосточный леопард по имени Дава — его привезли из Москвы в пару к самке, которая жила здесь прежде.

— Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения дальневосточных леопардов. Как известно, эти большие кошки находятся под угрозой исчезновения. Численность природной популяции критически мала, и зоологические парки вместе с природоохранными организациями ведут работу по созданию резервной популяции дальневосточных леопардов. Пары тщательно подбираются, проводятся генетические исследования — всё это позволяет избежать близкородственного скрещивания, — говорится в сообщении зоопарка.

Новосибирский зоопарк участвует в программе обмена с Московским&nbsp;

Новосибирский зоопарк участвует в программе обмена с Московским 

Как рассказали в зоопарке, отца Давы с поврежденной лапой нашли пограничники в 2015 году в Приморье на территории национального парка «Земля леопарда». В естественных условиях он бы не выжил, и его передали в Московский зоопарк — стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из тайги в зоопарк.

Кроме того, Московский зоопарк в рамках программ обмена передал нашему зоопарку трех полярных сов и двух сипух.

В зоопарк также привезли полярных сов

В зоопарк также привезли полярных сов

Недавно в Новосибирский зоопарк привезли самца и самку золотистых такинов из Дрездена. Эти животные считаются редким видом. Животных тоже привезли по программе обмена, которую недавно возобновили. Также в зоопарк привезут ржаво-рыжих кошек и леопарда. К сентябрю планируется подготовить документы, чтобы принять в новосибирский зоопарк вомбатов.

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