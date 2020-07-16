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Впервые за 6 с лишним тысяч лет: комета Neowise выходит на пик яркости в небе над Новосибирском

Её можно наблюдать невооружённым глазом

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В следующий раз комета будет пролетать над Землёй через 6 тысяч 800 лет

В следующий раз комета будет пролетать над Землёй через 6 тысяч 800 лет

Наступающей ночью, 17 июля, в небе над Новосибирском достигнет пика своей видимости комета C2020 F3 Neowise. Её уже неделю можно наблюдать по ночам невооружённым глазом.

— 17 июля угол освещения кометы будет максимального значения, то есть хвост будет лучше всего отражать солнечный свет, будет наиболее ярким. Форма хвоста будет с каждым днём становиться всё более веерообразной, после 5 августа комета ослабнет и будет видна только в бинокль или телескоп, — рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Эту комету открыли недавно — 27 марта 2020 года при помощи космического телескопа. Она находится на расстоянии в 92 миллиона километров от Земли, она движется по своей орбите в течение 6 тысяч 800 лет. Это одна из немногих комет, которые хорошо видно на небе.

— Комету сейчас могут наблюдать жители северного полушария в вечернее время, как только Солнце садится за горизонт. Хорошее время для наблюдений — С 01:00 до 03:00. Когда светает, она уже не так заметна, — добавил Андрей Никифоров.

Чтобы увидеть комету, нужно смотреть на север, туда, где находится Большой Ковш. Комета пролетает чуть ниже, справа над горизонтом.

Эту комету уже сфотографировал новосибирский астрофотограф Алексей Поляков — он сделал снимки, когда был на Алтае.

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астрономиякомета
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