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Три тысячи на ребёнка: сколько безработных новосибирцев с детьми получили пособия

Подать заявление на выплаты можно через единый портал госуслуг

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Пособия выплачены по инициативе Владимира Путина

Пособия выплачены по инициативе Владимира Путина

11 тысяч новосибирцев, оставшихся без работы, воспользовались дополнительной мерой поддержки от президента Владимира Путина. Они получили пособия по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

— В регионе продолжается работа по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми. В Новосибирской области порядка 11 тысяч потерявших работу родителей получили выплаты на несовершеннолетних детей в размере 3000 рублей в центрах занятости населения региона, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

По информации Пенсионного фонда, семьи с детьми получили более 448 тысяч выплат в рамках поддержки от президента из-за коронавируса — размер единовременного пособия составляет десять тысяч рублей, получить его могут семьи с детьми от 3 до 16 лет.

Ежемесячное детское пособие в регионе в пять тысяч рублей в апреле получили 30 527 семей, в мае — 40 058, в июне — 37 578 семей. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, эту меру поддержки дополнительно получили еще 49 500 семей региона, в которых проживает более 51 000 детей.

— Министерство труда и социального развития Новосибирской области продолжает прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер составляет 6 018,5 руб. Начало выплат стартовало в июне, и уже на сегодняшний день получателями меры поддержки являются 51 612 семей региона. На сайте министерства размещена подробная информация с ответами на часто задаваемые вопросы, поступающие от родителей по данной выплате, — подчеркнули в оперштабе.

НГС ранее писал о том, что 10 тысяч рублей, обещанные в июне президентом, новосибирцы с детьми получили в последний день голосования по поправкам к Конституции — 1 июля. Эти деньги должны были помочь поддержать семьи с детьми в период коронавирусной инфекции. До этого аналогичную выплату новосибирцы получали с 1 июня.

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