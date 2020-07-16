Три тысячи на ребёнка: сколько безработных новосибирцев с детьми получили пособия

По информации Пенсионного фонда, семьи с детьми получили более 448 тысяч выплат в рамках поддержки от президента из-за коронавируса — размер единовременного пособия составляет десять тысяч рублей, получить его могут семьи с детьми от 3 до 16 лет.

Ежемесячное детское пособие в регионе в пять тысяч рублей в апреле получили 30 527 семей, в мае — 40 058, в июне — 37 578 семей. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, эту меру поддержки дополнительно получили еще 49 500 семей региона, в которых проживает более 51 000 детей.

— Министерство труда и социального развития Новосибирской области продолжает прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер составляет 6 018,5 руб. Начало выплат стартовало в июне, и уже на сегодняшний день получателями меры поддержки являются 51 612 семей региона. На сайте министерства размещена подробная информация с ответами на часто задаваемые вопросы, поступающие от родителей по данной выплате, — подчеркнули в оперштабе.

