«У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»: эмоциональное обращение врача

Надо любителей прогулок, пляжей и озер на экскурсию к нам в реанимацию сводить хотя бы один раз. Вчера у нас умер больной в мучениях, поражение 75% легких, болел с 25 июня, не смогли вытащить, глотал воздух, как рыба.

Сейчас у нас на аппарате ИВЛ женщина с поражением 88% легочной ткани, на скорой приехала к нам — была синего цвета, экстренно заинтубировал ее 12-го числа. Сегодня третьи сутки на ИВЛ, планируется наложение трахеостомы (дырка в горле на шее, чтобы туда аппаратом ИВЛ кислород подавать и от гнойной мокроты, сгустков крови и распадающейся легочной ткани легче было дыхательные пути очищать).

А все как на другой планете живут. В другом мире. У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим.

А при поступлении пациенты наивно говорят: «Да не-е-ет, я заразиться не мог. Я же просто на озера ездил, на пляж. Там ветерок подул, вот меня и продуло». На КТ двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Знал бы ты, сколько таких к нам каждый день приезжает. И давно уже не по 60, а по 80–90 за смену. А за сутки — больше 200 человек.