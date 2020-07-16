«У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим»: эмоциональное обращение врача

Дмитрий Горчаков опубликовал на своей странице в Facebook эмоциональное сообщение знакомого врача-реаниматолога, с 21 мая работающего в «красной» зоне одной из больниц Екатеринбурга. Друзья доктора спрашивали, чем могут помочь ему. Он в ответ написал, что лучшая помощь — соблюдение самоизоляции, и объяснил почему. Этот текст врач разрешил выложить в публичный доступ, сохранив анонимность. Мы хорошо знаем Дмитрия и доверяем ему, поэтому с его разрешения публикуем письмо реаниматолога:
Лучшая помощь — это не по пляжам и озерам болтаться, а самоизоляцию соблюдать. Вот из-за таких людей эпидемия и не заканчивается никак. Вчера я вынужден был на улицу выйти после работы — жратвы купить. По улицам шастают толпы народу, все без масок, очень близко друг к другу. А что уж про магазины говорить? Вот где «красная» зона! Я в респираторе максимального класса защиты FFP3, да сверху еще маска хирургическая. А народ в лучшем случае в простых масочках, видно, что уже недели три использованных, — все разлохмаченные, да и то спущенные ниже носа или убранные на подбородок. Но большинство вообще без масок.
Надо любителей прогулок, пляжей и озер на экскурсию к нам в реанимацию сводить хотя бы один раз. Вчера у нас умер больной в мучениях, поражение 75% легких, болел с 25 июня, не смогли вытащить, глотал воздух, как рыба.
Сейчас у нас на аппарате ИВЛ женщина с поражением 88% легочной ткани, на скорой приехала к нам — была синего цвета, экстренно заинтубировал ее 12-го числа. Сегодня третьи сутки на ИВЛ, планируется наложение трахеостомы (дырка в горле на шее, чтобы туда аппаратом ИВЛ кислород подавать и от гнойной мокроты, сгустков крови и распадающейся легочной ткани легче было дыхательные пути очищать).
А все как на другой планете живут. В другом мире. У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим.
А при поступлении пациенты наивно говорят: «Да не-е-ет, я заразиться не мог. Я же просто на озера ездил, на пляж. Там ветерок подул, вот меня и продуло». На КТ двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Знал бы ты, сколько таких к нам каждый день приезжает. И давно уже не по 60, а по 80–90 за смену. А за сутки — больше 200 человек.
Я работаю без выходных с 21 мая. Уже никакого здоровья не осталось. Постарел лет на двадцать. И никакого просвета, никакой надежды нет. Сколько месяцев этот ад еще продлится, никто не знает. Мои коллеги и я осторожно надеемся, что хотя бы к Новому году закончится...
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