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Жители Дзержинского и Калининского районов на 10 дней останутся без горячей воды — публикуем список улиц

Испытания тепловых сетей начнутся с 20 июля

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Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнётся уже с 8 часов 19 июля

Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнётся уже с 8 часов 19 июля

В Новосибирске с 20 июля без горячей воды останутся жители нескольких улиц в Дзержинском и Калининском районах, сообщили в мэрии Новосибирска.

— С 20 июля «Новосибирская теплосетевая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 (Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода). По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 испытания в круглосуточном режиме продлятся с 20 по 26 июля. Отключение горячей воды продлится с 20 по 29 июля (максимальный срок), — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнётся уже с 8 часов 19 июля.

Под испытания попадают сети по улицам Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинской.

Коммунальщики проверяют состояние труб, ищут прохудившиеся места и другие неполадки, чтобы исправить их перед отопительным сезоном. Главный минус таких испытаний — отключение горячей воды на полторы-две недели. И часто бывает, что после опрессовок она не возвращается в квартиры. Здесь мы рассказываем, что делать в такой ситуации.

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испытание теплосетей
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