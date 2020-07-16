Жители Дзержинского и Калининского районов на 10 дней останутся без горячей воды — публикуем список улиц

В Новосибирске с 20 июля без горячей воды останутся жители нескольких улиц в Дзержинском и Калининском районах, сообщили в мэрии Новосибирска.



— С 20 июля «Новосибирская теплосетевая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 (Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода). По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 испытания в круглосуточном режиме продлятся с 20 по 26 июля . Отключение горячей воды продлится с 20 по 29 июля (максимальный срок), — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.