Жители Дзержинского и Калининского районов на 10 дней останутся без горячей воды — публикуем список улиц

В Новосибирске с 20 июля без горячей воды останутся жители нескольких улиц в Дзержинском и Калининском районах, сообщили в мэрии Новосибирска.
— С 20 июля «Новосибирская теплосетевая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от
Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнётся уже с
Под испытания попадают сети по улицам Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской,
Коммунальщики проверяют состояние труб, ищут прохудившиеся места и другие неполадки, чтобы исправить их перед отопительным сезоном. Главный минус таких испытаний — отключение горячей воды на полторы-две недели. И часто бывает, что после опрессовок она не возвращается в квартиры. Здесь мы рассказываем, что делать в такой ситуации.