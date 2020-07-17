Можно ли подцепить коронавирус на пляже и в воде — объясняет врач из Новосибирска

Новосибирцев ждут жаркие выходные — синоптики обещают до
Как (не) заразиться
Для заражения коронавирусом нужен непосредственный контакт больного человека со здоровым. Чаще всего это случается в местах массового скопления людей.
— Пандемия коронавируса в Новосибирске пока никуда не делась и даже не приостановилась, — говорит участковый врач-терапевт Людмила Овчинникова. — Если раньше мы каждый день видели новые рекорды по количеству заболевших, то теперь рекорды ставятся по количеству умерших за сутки. Пляж, особенно в жаркое лето-2020, — это всегда толпа людей. И с большой долей вероятности среди них найдется хоть один носитель вируса. Даже если у него нет никаких симптомов.
Можно ли заразиться ковидом во время купания
— Непосредственно в воде коронавирусом заразиться сложно, — считает врач. — Даже если носитель вируса выделяет его в воду при кашле и чихании, концентрация вируса сразу снижается за счет растворения в воде. Однако существуют данные, которые говорят о том, что коронавирус сохраняется в пресной воде, поэтому безопаснее посещать бассейны — там вода хлорируется. Но не забывайте: на берегу все по-прежнему беззащитны и вероятность подхватить коронавирус высока.
6 советов от врача тем, кто едет на пляж
1. Если у вас есть любые простудные симптомы (повышение температуры, кашель, слабость, отсутствие запахов и вкуса) — оставайтесь дома! Если у вас есть болеющие родственники, вы можете являться бессимптомным носителем. Поэтому вам также не рекомендуется посещать места скопления людей.
2. Как бы это смешно ни звучало, но нужно носить маску. Да, в купальнике и в маске! Но только на берегу. Если идете в воду — маску можно снять. Также стоит помнить, что маленьким детям до 2 лет маски вообще надевать не нужно.
3. На пляже старайтесь соблюдать социальную дистанцию: выберите место для отдыха как можно дальше от толпы.
4. Обязательно возьмите с собой санитайзер для рук.
5. Избегайте забегаловок с едой на пляже, особенно если продавец не соблюдает нормы гигиены (у него нет ни перчаток, ни маски).
6. Не пользуйтесь общественными плавательными средствами, средствами защиты на воде (жилеты, круги), если они не подвергаются надлежащей дезинфекции после использования. Старайтесь не касаться руками общих поручней, перил, ограждений.
Врач рекомендует по возможности избегать в этом сезоне пляжного отдыха.
— В идеале — да, в этом году купание на общественных пляжах не рекомендуется. Однако мы исходим из того, что есть: в Сибири — жара, на пляжах — толпы. Даже если полностью перекрыть все водоемы, любители поплавать обязательно найдут лазейку. Главное, помните, что ваше купание должно быть безопасным. Как для вас, так и для окружающих, — отвечает Людмила Овчинникова, участковый врач-терапевт.
Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье в специальной рубрике.
Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — ответ найдете тут.
Как город переживает самый жаркий день этой недели и что в эту пятницу происходит на пляжах — смотрите в нашем онлайн-репортаже.