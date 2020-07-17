Можно ли подцепить коронавирус на пляже и в воде — объясняет врач из Новосибирска

— Пандемия коронавируса в Новосибирске пока никуда не делась и даже не приостановилась, — говорит участковый врач-терапевт Людмила Овчинникова. — Если раньше мы каждый день видели новые рекорды по количеству заболевших, то теперь рекорды ставятся по количеству умерших за сутки. Пляж, особенно в жаркое лето-2020, — это всегда толпа людей. И с большой долей вероятности среди них найдется хоть один носитель вируса. Даже если у него нет никаких симптомов.

Можно ли заразиться ковидом во время купания

— Непосредственно в воде коронавирусом заразиться сложно, — считает врач. — Даже если носитель вируса выделяет его в воду при кашле и чихании, концентрация вируса сразу снижается за счет растворения в воде. Однако существуют данные, которые говорят о том, что коронавирус сохраняется в пресной воде, поэтому безопаснее посещать бассейны — там вода хлорируется. Но не забывайте: на берегу все по-прежнему беззащитны и вероятность подхватить коронавирус высока.

6 советов от врача тем, кто едет на пляж