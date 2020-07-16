Странные светофоры, появившиеся на Большевичке, установят ещё в 5 местах. Объясняем, как они работают

Необычные светофоры, которые несколько недель назад установили на улице Большевистской, появятся ещё в пяти местах Новосибирска.

Такие же установят на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей, улиц Кедровой и Сухарной, Коминтерна и Гусинобродского шоссе, 2-й Станционной и Большой, а также в районе ТЦ «Восток». Как объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, такие светофоры устанавливают по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы выполняет компания «СибСМЭП».