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Дороги и транспорт

Странные светофоры, появившиеся на Большевичке, установят ещё в 5 местах. Объясняем, как они работают

Новые светофоры подсказывают водителям, что происходит за поворотом

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Такие светофоры появятся в нескольких районах города

Такие светофоры появятся в нескольких районах города

Необычные светофоры, которые несколько недель назад установили на улице Большевистской, появятся ещё в пяти местах Новосибирска.

Такие же установят на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей, улиц Кедровой и Сухарной, Коминтерна и Гусинобродского шоссе, 2-й Станционной и Большой, а также в районе ТЦ «Восток». Как объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, такие светофоры устанавливают по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы выполняет компания «СибСМЭП».

Светофор на Большевичке до сих пор смущает водителей: рядом с изображением пешехода есть стрелки, и не все понимают, как их трактовать. Как работает устройство, объяснили в ГИБДД.

— Вводится в обиход особая информационно-световая секция, мигающая сигналом бело-лунного цвета в виде силуэта пешехода и стрелки, которая располагается под светофором. Сигнал призван предупреждать водителя, что за поворотом включён зелёный для пешеходов, а направление стрелки укажет на соответствующий пешеходный переход, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Недавно новую секцию светофора установили на улице Краузе — из-за неё пробок становится только больше.

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БКАДБольшевистскаясветофор
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