Как измученные новосибирцы переносят жару: прямой эфир с пляжа

17 июля — один из самых жарких дней июля. Синоптики обещают до +33 градусов . Переносить июльскую жару мучительно сложно: хочется и пить, и охладиться, и вообще не сидеть на работе, а валяться на пляже и нырять в море. Кто эти счастливчики, которые смогли в жаркую рабочую пятницу выбраться на пляж? Смотрите прямой эфир в нашем Instagram. Начало ориентировочно в 17:00 (возможна небольшая задержка).



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