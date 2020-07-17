Как измученные новосибирцы переносят жару: прямой эфир с пляжа

17 июля — один из самых жарких дней июля. Синоптики обещают до
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Мы уже общались с новосибирцами в первый день открытия летников. В этом году в Новосибирске будут официально работать всего пять пляжей. Где официально открыли пляжи — читайте здесь.
Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии.
Что можно и нельзя делать в жару. Показываем на котиках — читайте здесь.