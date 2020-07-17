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Как измученные новосибирцы переносят жару: прямой эфир с пляжа

Сегодня один из самых жарких дней на этой неделе

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Журналист НГС Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев (он, как всегда, за кадром) в прямом эфире покажут, как отдыхают новосибирцы посреди пятницы

Журналист НГС Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев (он, как всегда, за кадром) в прямом эфире покажут, как отдыхают новосибирцы посреди пятницы

17 июля — один из самых жарких дней июля. Синоптики обещают до +33 градусов. Переносить июльскую жару мучительно сложно: хочется и пить, и охладиться, и вообще не сидеть на работе, а валяться на пляже и нырять в море. Кто эти счастливчики, которые смогли в жаркую рабочую пятницу выбраться на пляж? Смотрите прямой эфир в нашем Instagram. Начало ориентировочно в 17:00 (возможна небольшая задержка).

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Мы уже общались с новосибирцами в первый день открытия летников. В этом году в Новосибирске будут официально работать всего пять пляжей. Где официально открыли пляжи — читайте здесь.

Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии.

Что можно и нельзя делать в жару. Показываем на котиках — читайте здесь.

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