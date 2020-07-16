Вынесли приговор новосибирцу, который одолжил у племянника игрушечный пистолет и ограбил ночной киоск

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Кировского района, ранее судимого за убийство и кражу. Учитывая рецидив, ему дали 3,5 года колонии.



На заседании новосибирец признал вину в полном объеме и сообщил, что на похищенные деньги купил своей знакомой цветок, а игрушечный пистолет взял у племянника.

— Потерпевшая пояснила, что в момент нападения считала, что пистолет является настоящим, очень испугалась, ей было страшно за своё здоровье, — сообщили в суде.



Приговор пока не вступил в законную силу.

