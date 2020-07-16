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Криминал

Вынесли приговор новосибирцу, который одолжил у племянника игрушечный пистолет и ограбил ночной киоск

На вырученные деньги он купил своей знакомой цветок

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Обвиняемый угрожал продавщице игрушечным пистолетом своего племянника&nbsp;

Обвиняемый угрожал продавщице игрушечным пистолетом своего племянника 

Кировский районный суд дал 3,5 года колонии строгого режима новосибирцу, который ограбил киоск с помощью игрушечного пистолета. Преступление произошло ночью 6 февраля на Зорге в Кировском районе Новосибирска:

«Дождавшись, пока продавец откроет окно, напал на неё, направив игрушечный пистолет, высказав угрозу, что выстрелит в потерпевшую. После чего потребовал от продавца передачи ему денежных средств. Потерпевшая, воспринимая действия подсудимого как создающие реальную опасность для своего здоровья, передала обвиняемому 2200 рублей», — говорится в сообщении суда.

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Кировского района, ранее судимого за убийство и кражу. Учитывая рецидив, ему дали 3,5 года колонии.

На заседании новосибирец признал вину в полном объеме и сообщил, что на похищенные деньги купил своей знакомой цветок, а игрушечный пистолет взял у племянника.

— Потерпевшая пояснила, что в момент нападения считала, что пистолет является настоящим, очень испугалась, ей было страшно за своё здоровье, — сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Весной этого года в суд передали дело новосибирца, который решил подшутить над полицейским. Днем 16 февраля он пришел в вестибюль станции метрополитена «Березовая роща», имея при себе игрушечный пистолет, похожий на боевой пистолет ТТ. Когда мужчина увидел стоящего неподалеку сотрудника полиции, подошел к нему сзади, надел себе на голову маску-балаклаву, достал пистолет и приставил его к затылку полицейского. Однако полицейский обернулся и обезвредил шутника.

Несколько лет назад в Новосибирске женщина с игрушечным пистолетом угрожала продавцам пекарни. Им удалось спугнуть женщину и сообщить о нападении в полицию.

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