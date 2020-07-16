Вынесли приговор новосибирцу, который одолжил у племянника игрушечный пистолет и ограбил ночной киоск

Кировский районный суд дал 3,5 года колонии строгого режима новосибирцу, который ограбил киоск с помощью игрушечного пистолета. Преступление произошло ночью 6 февраля на Зорге в Кировском районе Новосибирска:
«Дождавшись, пока продавец откроет окно, напал на неё, направив игрушечный пистолет, высказав угрозу, что выстрелит в потерпевшую. После чего потребовал от продавца передачи ему денежных средств. Потерпевшая, воспринимая действия подсудимого как создающие реальную опасность для своего здоровья, передала обвиняемому
Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого —
На заседании новосибирец признал вину в полном объеме и сообщил, что на похищенные деньги купил своей знакомой цветок, а игрушечный пистолет взял у племянника.
— Потерпевшая пояснила, что в момент нападения считала, что пистолет является настоящим, очень испугалась, ей было страшно за своё здоровье, — сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Весной этого года в суд передали дело новосибирца, который решил подшутить над полицейским. Днем
Несколько лет назад в Новосибирске женщина с игрушечным пистолетом угрожала продавцам пекарни. Им удалось спугнуть женщину и сообщить о нападении в полицию.