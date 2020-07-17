В мэрии рассказали, какие новосибирские школы откроют в этом году

До конца года в Новосибирске сдадут две школы
В этом году в Новосибирске планируют открыть новую школу
НГС направлял запрос в мэрию Новосибирска, в котором попросил рассказать, какие новые школы откроются в этом году и примут учеников. Нам ответили в департаменте образования мэрии:
— В текущем году планируется ввести в эксплуатацию здание МАОУ «Средняя общеобразовательная
Как ранее сообщали в мэрии, строительство школы на улице Тюленина начали в
— Мы постараемся сделать всё зависящее от нас, чтобы 1 сентября школа начала работать. Это очень важно для жителей
Новый корпус для лицея
Когда началось строительство лицея
Также на прошлой неделе стало известно, что власти провели аукцион на строительство долгожданной школы в Европейском береге. Завершить строительство этой школы планируют к концу