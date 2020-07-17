В мэрии рассказали, какие новосибирские школы откроют в этом году

В этом году в Новосибирске планируют открыть новую школу № 218 на улице Тюленина, 27/1 в Калининском районе и корпус лицея № 130 в Академгородке.



НГС направлял запрос в мэрию Новосибирска, в котором попросил рассказать, какие новые школы откроются в этом году и примут учеников. Нам ответили в департаменте образования мэрии: