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В мэрии рассказали, какие новосибирские школы откроют в этом году

Новые места появятся для 1625 школьников

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У Лицея <nobr class="_">№ 130</nobr> появится пристройка

У Лицея № 130 появится пристройка

До конца года в Новосибирске сдадут две школы

В этом году в Новосибирске планируют открыть новую школу № 218 на улице Тюленина, 27/1 в Калининском районе и корпус лицея № 130 в Академгородке.

НГС направлял запрос в мэрию Новосибирска, в котором попросил рассказать, какие новые школы откроются в этом году и примут учеников. Нам ответили в департаменте образования мэрии:

— В текущем году планируется ввести в эксплуатацию здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 218» по улицу Тюленина в Калининском районе на 1100 мест и корпус начальных классов МБОУ «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» по адресу улица Ученых, 10 в Советском районе на 525 мест.

Как ранее сообщали в мэрии, строительство школы на улице Тюленина начали в 2018 году, работы оценили в 760 млн рублей. В здании будет отдельный блок для младшеклассников, ещё один для учеников средней и старшей школы. В третьем блоке расположены спортзалы, столовая, мастерские, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. Генеральным подрядчиком, по данным с сайта госзакупок, стала фирма «Агросервис».

— Мы постараемся сделать всё зависящее от нас, чтобы 1 сентября школа начала работать. Это очень важно для жителей 6-го микрорайона: территория бурно развивается, застраивается, мест в школах не хватает. Сейчас здесь работает три общеобразовательных учреждения, и они переполнены более чем в 2 раза, — ранее говорил о строительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новый корпус для лицея № 130 начали строить в марте прошлого года. На первых трёх этажах будут учиться школьники младших классов, на четвёртом — старшеклассники. Строительство лицея позволит детям обучаться в одну смену.

Когда началось строительство лицея № 130, под вырубку могли попасть 5 кедров, которые высадили в 1988 году в память о погибших школьниках. Однако позже их решили не рубить — кедры пересадили в Ботанический сад.

Также на прошлой неделе стало известно, что власти провели аукцион на строительство долгожданной школы в Европейском береге. Завершить строительство этой школы планируют к концу 2021 года.

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Калининский районСоветский районшколаЛицей №130Школа №218
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