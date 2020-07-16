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Теплая зима позволила Искитиму выйти из списка городов с самым грязным воздухом

Росгидромет также назвал города страны с самым высоким уровнем загрязнений в атмосфере

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Улучшение качества воздуха связывают с теплой зимой

Улучшение качества воздуха связывают с теплой зимой

Теплая зима позволила Искитиму и ещё четырём городам России выйти из списка городов с самым грязным воздухом. Раньше уровень загрязнения в этих городах оценивался как очень высокий, теперь он просто высокий. Об этом говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год, опубликованном Росгидрометом.

Как поясняется в документе, зима-2019 стала аномально теплой, что позволило частично снизить нагрузку на отопительную систему городов. Ситуация с загрязнением улучшилась также в Ангарске (Иркутская область), Барнауле (Алтайский край), Красноярске (Красноярский край), и в Петровске-Забайкальском (Забайкальский край).

Тем не менее уровень загрязнения воздуха в Искитиме остается высоким — специалисты зарегистрировали в атмосфере превышение концентрации бензпирена, взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота и оксида азота.

При этом в 2019 году в Новосибирске зарегистрировали максимальную разовую концентрацию бензпирена — 14,7 ПДКмр (высшая граница — 10 ПДКмр). Похожая ситуация была в 35 городах страны.

Всего в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха вошли 22 населенных пункта.

— Большинство городов (15) из этого списка расположены на азиатской территории России. В Сибирском федеральном округе находятся 8 городов с высоким уровнем загрязнения, в Дальневосточном — 7 городов, в Уральском и Южном — по 3 города, в Северо-Кавказском — 1 город. Существенный вклад в уровень загрязнения воздуха в 14 городах вносят сверхнормативные среднегодовые концентрации бензпирена, в 10 городах — взвешенных веществ, в 9 городах — диоксида азота, в 9 городах — формальдегида, в 3 городах — фторида водорода и в 2 городах — углерода (сажи), — говорится в тексте обзора.

Также Росгидромет выделил 18 городов с самым высоким уровнем загрязнения: Абакан, Братск, Зима, Иркутск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов, Южно-Сахалинск.

В прошлом году из-за лесных пожаров в Сибири в Новосибирске зафиксировали опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов. Тогда же новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.

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Росгидрометзагрязнение воздухапревышение ПДКэкология
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