Теплая зима позволила Искитиму выйти из списка городов с самым грязным воздухом

Теплая зима позволила Искитиму и ещё четырём городам России выйти из списка городов с самым грязным воздухом. Раньше уровень загрязнения в этих городах оценивался как очень высокий, теперь он просто высокий. Об этом говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год, опубликованном Росгидрометом.
Как поясняется в документе, зима-2019 стала аномально теплой, что позволило частично снизить нагрузку на отопительную систему городов. Ситуация с загрязнением улучшилась также в Ангарске (Иркутская область), Барнауле (Алтайский край), Красноярске (Красноярский край), и в Петровске-Забайкальском (Забайкальский край).
Тем не менее уровень загрязнения воздуха в Искитиме остается высоким — специалисты зарегистрировали в атмосфере превышение концентрации бензпирена, взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота и оксида азота.
При этом в 2019 году в Новосибирске зарегистрировали максимальную разовую концентрацию бензпирена — 14,7 ПДКмр (высшая граница —
Всего в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха вошли
— Большинство городов (15) из этого списка расположены на азиатской территории России. В Сибирском федеральном округе находятся 8 городов с высоким уровнем загрязнения, в Дальневосточном — 7 городов, в Уральском и Южном — по 3 города, в Северо-Кавказском — 1 город. Существенный вклад в уровень загрязнения воздуха в 14 городах вносят сверхнормативные среднегодовые концентрации бензпирена, в 10 городах — взвешенных веществ, в 9 городах — диоксида азота, в 9 городах — формальдегида,
Также Росгидромет выделил 18 городов с самым высоким уровнем загрязнения: Абакан, Братск, Зима, Иркутск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов, Южно-Сахалинск.
В прошлом году из-за лесных пожаров в Сибири в Новосибирске зафиксировали опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов. Тогда же новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.