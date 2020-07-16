Теплая зима позволила Искитиму выйти из списка городов с самым грязным воздухом

Тем не менее уровень загрязнения воздуха в Искитиме остается высоким — специалисты зарегистрировали в атмосфере превышение концентрации бензпирена, взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота и оксида азота.

При этом в 2019 году в Новосибирске зарегистрировали максимальную разовую концентрацию бензпирена — 14,7 ПДКмр (высшая граница — 10 ПДКмр ). Похожая ситуация была в 35 городах страны.

Всего в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха вошли 22 населенных пункта.