«Синьор-Помидор»: на огороде под Новосибирском вырос гигантский томат

Сибиряки вырастили огромный помидор на огороде
В Новосибирске на дачном участке вырос гигантский томат — его вес около 1 килограмма.
«В прошлом году у вас была рубрика про урожай. У нас в этом году вырос Синьор-Помидор почти 1 кг», — написала в редакцию читательница Анастасия Владыко.
Урожай собрали родители её мужа — Георгий Владыко и Нина Скакун в СНТ «Ягодка» в Бердске. Точный вес помидора —
— Дедушка, Георгий Константинович Владыко, родом из Белоруссии. Потом поднимали целину в Казахстане вместе с супругой, Ниной Александровной. Всегда работали на земле. Сейчас, уже находясь на пенсии, родители мужа — отличные дачники. Особую страсть дедушка питает к помидорами. С ранней весны уже все подоконники дома заставлены рассадой. Особую любовь питают к помидорам мясистым, крупным, — рассказала читательница. — Сейчас подрастают ещё большие помидорки.
Кстати, почти такой же помидор три года назад жительница из Новосибирска Татьяна Чуприна вырастила в Кольцово. А сейчас, кроме помидоров, пошли грибы — из Караканского бора их везут вёдрами.
Если у вас тоже созрел необычный урожай, делитесь фотографиями — возможно, плоды с вашего огорода ещё больше. Присылайте ваши фотографии через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер