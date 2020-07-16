«Синьор-Помидор»: на огороде под Новосибирском вырос гигантский томат

В Новосибирске на дачном участке вырос гигантский томат — его вес около 1 килограмма.



«В прошлом году у вас была рубрика про урожай. У нас в этом году вырос Синьор-Помидор почти 1 кг», — написала в редакцию читательница Анастасия Владыко.

Урожай собрали родители её мужа — Георгий Владыко и Нина Скакун в СНТ «Ягодка» в Бердске. Точный вес помидора — 955 граммов , сорт называется «Бычье сердце».

— Дедушка, Георгий Константинович Владыко, родом из Белоруссии. Потом поднимали целину в Казахстане вместе с супругой, Ниной Александровной. Всегда работали на земле. Сейчас, уже находясь на пенсии, родители мужа — отличные дачники. Особую страсть дедушка питает к помидорами. С ранней весны уже все подоконники дома заставлены рассадой. Особую любовь питают к помидорам мясистым, крупным, — рассказала читательница. — Сейчас подрастают ещё большие помидорки.