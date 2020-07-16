В НСО зарегистрировали резкий рост взяток — в прокуратуре рассказали, кого подкупают чаще всего

Увеличилось количество нарушений и в сфере неисполнения законодательства о противодействии коррупции:

— По итогам 6 месяцев у нас также цифры выросли, нарушений выявлено больше. 481 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Это представители органов госвласти, местного самоуправления. Нарушения связаны с неисполнением обязанностей по предоставлению справок о доходах-расходах. Организованы 5 проверок контроля за расходами, — сообщил Илык.

Илык уточнил, что около 90% взяточников — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, взятки часто берут сотрудники ГУФСИН — за передачу в колонию запрещенных предметов.

— Активно стали выявлять преступления со взятками, которые дают преподавателям, — подметил Илык.