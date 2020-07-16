16 июля четверг
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 70.80
eur 80.84
Тема дняКогда спадёт жара (самое пекло ещё впереди)

Все новости

Все новости
Криминал

В НСО зарегистрировали резкий рост взяток — в прокуратуре рассказали, кого подкупают чаще всего

В целом увеличилось количество коррупционных преступлений

4 869
39 Обсудить

Поделиться

Чаще всего взятки брали сотрудники правоохранительных органов&nbsp;

Чаще всего взятки брали сотрудники правоохранительных органов 

Число коррупционных преступлений и взяток выросло в НСО

За первые 6 месяцев 2020 года в Новосибирской области зарегистрировали на 30% больше коррупционных преступлений и на 60% больше взяток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— Несмотря на имеющиеся ограничения по коронавирусной инфекции, коррупции стало гораздо больше. Взяток за 6 мес зарегистрировано на 60% больше. 43 таких факта было выявлено, — сообщил сегодня, 16 июля, на пресс-конференции ТАСС начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павел Илык.

Увеличилось количество нарушений и в сфере неисполнения законодательства о противодействии коррупции:

— По итогам 6 месяцев у нас также цифры выросли, нарушений выявлено больше. 481 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Это представители органов госвласти, местного самоуправления. Нарушения связаны с неисполнением обязанностей по предоставлению справок о доходах-расходах. Организованы 5 проверок контроля за расходами, — сообщил Илык.

Илык уточнил, что около 90% взяточников — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, взятки часто берут сотрудники ГУФСИН — за передачу в колонию запрещенных предметов.

— Активно стали выявлять преступления со взятками, которые дают преподавателям, — подметил Илык.

В целом по области в 2020 году преступности стало больше на 1,4%. За первые полгода 2020-го выявлено 25 тысяч преступлений. Как рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью новосибирской прокуратуры Виталий Чернов, особо тяжких преступлений стало меньше на 14%, количество преступлений средней и небольшой тяжести почти не изменилось. Выросло количество тяжких преступлений.

Кроме того, за 2020 год в регионе зарегистрировали 16 правонарушений, связанных с IT-мошенничеством на сумму 4 миллиона рублей.

— Почти на треть сократилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но эта тенденция характерна для всех регионов СФО и России. Это происходит с учётом того, что преступность сильно изменилась, всё больше этим занимаются преступники, которые соблюдают конспирацию. Всё сложнее отслеживать денежные средства, наркотические средства, — пояснил Чернов.

Ухудшилась и общая раскрываемость — за полгода она снизилась на 8%.

Этой весной суд вынес приговор по резонансном делу о взятках. 49-летнего заведующего патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаила Козяева признали виновным в получении взяток от похоронных фирм «Некрополь» (1 208 500 рублей) и «Ритуальное хозяйство» (294 000 рублей) за рекламу организаций перед родственниками умерших.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

взяткикоррупцияпрокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!