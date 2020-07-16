В НСО зарегистрировали резкий рост взяток — в прокуратуре рассказали, кого подкупают чаще всего

Число коррупционных преступлений и взяток выросло в НСО
За первые 6 месяцев 2020 года в Новосибирской области зарегистрировали на 30% больше коррупционных преступлений и на
— Несмотря на имеющиеся ограничения по коронавирусной инфекции, коррупции стало гораздо больше. Взяток за 6 мес зарегистрировано на
Увеличилось количество нарушений и в сфере неисполнения законодательства о противодействии коррупции:
— По итогам 6 месяцев у нас также цифры выросли, нарушений выявлено больше.
Илык уточнил, что около 90% взяточников — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, взятки часто берут сотрудники ГУФСИН — за передачу в колонию запрещенных предметов.
— Активно стали выявлять преступления со взятками, которые дают преподавателям, — подметил Илык.
В целом по области в 2020 году преступности стало больше на 1,4%. За первые полгода
Кроме того, за 2020 год в регионе зарегистрировали 16 правонарушений, связанных с
— Почти на треть сократилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но эта тенденция характерна для всех регионов СФО и России. Это происходит с учётом того, что преступность сильно изменилась, всё больше этим занимаются преступники, которые соблюдают конспирацию. Всё сложнее отслеживать денежные средства, наркотические средства, — пояснил Чернов.
Ухудшилась и общая раскрываемость — за полгода она снизилась на 8%.
Этой весной суд вынес приговор по резонансном делу о взятках. 49-летнего заведующего патологоанатомическим отделением в