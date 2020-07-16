Директор детского «Автомотоцентра» попал под следствие — его подозревают в обмане с премиями

В Новосибирске директора областного центра детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» Максима Королёва подозревают в растрате. По версии следствия, он обманул своих сотрудников как минимум на 15 тысяч рублей, которые должны были быть им выплачены как премии.

— Установлено, что с ноября 2019 года 42-летний подозреваемый похитил деньги, которые предназначались для начисления стимулирующих выплат его подчинённым, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии следствия, деньги директор перечислял на счета своих сотрудников, после чего просил их вернуть ему на карту.