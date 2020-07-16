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Криминал

Директор детского «Автомотоцентра» попал под следствие — его подозревают в обмане с премиями

По версии следствия, он обманул подчинённых как минимум на 15 тысяч рублей

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Максим Королёв с обвинениями в свой адрес не согласен и считает, что его просто хотят снять с места директора

Максим Королёв с обвинениями в свой адрес не согласен и считает, что его просто хотят снять с места директора

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за премий в детском центре

В Новосибирске директора областного центра детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» Максима Королёва подозревают в растрате. По версии следствия, он обманул своих сотрудников как минимум на 15 тысяч рублей, которые должны были быть им выплачены как премии.

— Установлено, что с ноября 2019 года 42-летний подозреваемый похитил деньги, которые предназначались для начисления стимулирующих выплат его подчинённым, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии следствия, деньги директор перечислял на счета своих сотрудников, после чего просил их вернуть ему на карту.

— Объяснял, что они якобы были отправлены по ошибке. Сейчас сотрудниками полиции выявлено два таких факта хищения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Фигуранту, давшему признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — добавили в ведомстве.

В полиции уточнили, что расследование продолжается. В МВД допускают, что фактов подобного присвоения может стать больше.

Директор центра Максим Королёв с обвинениями в свой адрес не согласен.

— Это сфабрикованное дело. И не знаю, чьих рук это всё дело. У нас проверка проводится. Это обвинение, оно ничем не доказано. Будем в правовом поле защищаться. Это всё ложь и провокация, — рассказал корреспонденту НГС директор центра Максим Королёв. — Есть люди, которые не хотят, чтобы я здесь работал. Они предпринимают всякие меры для того, чтобы меня отсюда свергнуть и так далее. И вплоть до таких гнусных — всякие доносы, лживые обращения в полицию. И я не исключаю, что вообще дело заказное.

Королёв отрицает, что давал признательные показания. Он добавил, что не находится под подпиской о невыезде и сейчас просто ушел в отпуск. После слов Королёва в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили информацию по его мере пресечения, что директор всё-таки находится под подпиской о невыезде, но признательные показания действительно не давал.

Обновлено: В министерстве образования области прокомментировали ситуацию. В ведомстве рассказали, что с 25 июня проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности «Автомотоцентра». По результатам проверки министерством образования будут приняты соответствующие решения.

— Королев Максим Михайлович назначен на должность директора «Автомотоцентра» с 01.02.2019. С 16 июля по 07 августа 2020 года находится в очередном отпуске. В адрес министерства образования Новосибирской области официальных представлений и иных документов о возбуждении уголовного дела в отношении Королева М.М. не поступало, — сообщили в минобре.

В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» на данный момент автомобильным и мотоциклетным спортом бесплатно занимается 600 детей и подростков в возрасте от 5 лет до 21 года.

В конце мая стало известно, что в Новосибирске сотрудница почты присвоила себе выплату, которая была положена 92-летней труженице к 75-й годовщине Победы в ВОВ.

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присвоениерастрата
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