«В выходные с утра начинают сверлить»: под окнами на Тульской развернулась стройка насосной станции

В Новосибирске на Станиславском жилмассиве развернулась стройка насосной станции рядом с улицей Тульской — жители заявляют, что работы слишком шумные, а на мусор «приходится смотреть из своих окон». В «Сибирской генерирующей компании», которая занимается строительством, ответили на претензии жителей.
Что не нравится жителям
О проблемах жителей домов на Тульской, 270/1 и Ударной, 1/1 в редакцию НГС написала местная жительница Ольга:
— От этой стройки постоянный шум, в выходные уже в 8 часов утра начинается сверление. И по вечерам в 11–12 часов очень сильно шумят. Просто нет слов, чтобы описать весь этот ужас! За домом на Тульской, 270/1 творится полный хаос. Жителям тоже приходится смотреть на гаражи и мусор со стройки со своих окон.
Ольга также сообщила, что иногда шум от стройки слышно ночью и в 04:00 в выходные дни.
Ответ СГК
НГС направил запрос в «Сибирскую генерирующую компанию» с вопросами о том, действительно ли шум слышно после 23:00 и выносят ли мусор за пределы стройплощадки. После этого на место выехали инженеры, которые проверили работу подрядной организации. Выяснилось, что режим работы нарушали месяц назад — тогда было шумно после 23:00.
— Необходимость была продиктована намерением скорее подать горячую воду жителям после проведения гидравлических испытаний. После этого работы завершались в установленные сроки — в 22 часа, — говорится в ответе СГК.
НГС также уточнял, действительно ли работы ведутся с 08:00 по выходным. Нам ответили следующее:
— Да, поскольку объект социально значимый, важный для обеспечения теплоснабжения. Чтобы успеть в срок, работы ведутся и в выходные дни.
В компании сообщили, что мусор складывают в контейнеры, которые установлены на территории площадки, а строительный мусор — в специальные мешки. Специалисты поговорили с руководителем подрядной организации, чтобы та уменьшила количество неудобств для местных жителей.
— В случае жалоб и замечаний по работе подрядной организации просим жителей обращаться по номеру
Напомним, что в прошлом году во время реконструкции насосной станции на улице Ударной обрушилась стена. Под завалами оказались рабочие, трое погибли. Позже СК задержал троих подозреваемых по делу об обрушении.
Новое здание для рухнувшей станции начали возводить в июне — тогда СГК получила официальное разрешение от мэрии Новосибирска. Оставшиеся на месте конструкции решили полностью демонтировать и установить на их месте новое здание, которое будет в 2,5 раза больше старого.