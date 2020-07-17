«В выходные с утра начинают сверлить»: под окнами на Тульской развернулась стройка насосной станции

В Новосибирске на Станиславском жилмассиве развернулась стройка насосной станции рядом с улицей Тульской — жители заявляют, что работы слишком шумные, а на мусор «приходится смотреть из своих окон». В «Сибирской генерирующей компании», которая занимается строительством, ответили на претензии жителей.



Что не нравится жителям

О проблемах жителей домов на Тульской, 270/1 и Ударной, 1/1 в редакцию НГС написала местная жительница Ольга:



— От этой стройки постоянный шум, в выходные уже в 8 часов утра начинается сверление. И по вечерам в 11–12 часов очень сильно шумят. Просто нет слов, чтобы описать весь этот ужас! За домом на Тульской, 270/1 творится полный хаос. Жителям тоже приходится смотреть на гаражи и мусор со стройки со своих окон.

