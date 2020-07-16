В Новосибирске бизнесмен вышел на пикет к областной прокуратуре. Его не задержали, а наконец выслушали

Бывший директор «Трэвэлерс кофе» устроил пикет у прокуратуры в Новосибирске
Предприниматель Евгений Михиенко 15 июля пришел к зданию областной прокуратуры в Новосибирске с загадочным плакатом, надпись на котором была понятна только сотрудникам ведомства. И пикет неожиданно принес положительные результаты.
На плакате, который держал в руках бывший директор «Трэвэлерс кофе», было написано: «Следствие скрывает преступление
Как пояснил Евгений Михиенко, он добивается того, чтобы следствие завело уголовное дело по факту хищений (как полагает Михиенко) имущества из «Трэвэлерс кофе» в период, когда компания уже находилась в процедуре банкротства. Речь идет о помещениях в здании на
— Это один из ключевых оставшихся активов, который мог быть использован для покрытия долгов перед кредиторами. В том числе и передо мной. Я считаю, что там имели место и хищение имущества, и легализация похищенного, поскольку помещения сейчас сдаются в аренду, их новый владелец получает прибыль, — говорит Евгений Михиенко.
Заявление в полицию предприниматель подал ещё весной
— Я не знаю ни одной нормы УПК, которая бы обязывала следователя ждать одобрения для возбуждения уголовного дела, если для этого есть все основания. Это прореха в законе. У нас не регламентировано количество отказов, и следствие этим пользуется, — сетует Евгений Михиенко.
На вопрос о причинах такой позиции предприниматель предположил, что это можно объяснить только «личной неприязнью»:
— Я слишком настойчиво жалуюсь, хожу на личные приемы, отстаиваю свои права. И следователь не скрывает, что я для него неудобная фигура.
Свое решение прибегнуть к такой форме борьбы, как пикет, Евгений Михиенко объяснил тем, что из-за пандемии прокуратура временно прекратила принимать граждан. А письменные обращения не дают результата.
Ответив на вопросы немногочисленных журналистов, Михиенко решил «постоять ещё часа полтора». Позже предприниматель признался, что был готов к возможному задержанию. Однако далее события приняли неожиданный оборот.
Через полчаса после начала пикета из здания вышел руководитель управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью Виталий Чернов и, сев в машину, было отправился по каким-то своим делам, но тут увидел человека с загадочным плакатом, остановился и вышел из машины, чтобы поинтересоваться, чего хочет пикетчик. Выслушав объяснения, прокурор не вызвал полицию, а позвонил подчиненным, поручив выслушать пикетчика хотя бы в приемной, что и было сделано незамедлительно.
Евгений Михеенко был руководителем «Трэвэлерс кофе» в период корпоративного конфликта в этой компании, результатом которого стала утрата американскими инвесторами прав на основной актив — торговый знак. А после и арест их противника — одного из создателей компании Анвара Пириева, который сейчас находится в новосибирском СИЗО, его дело слушается в Советском районном суде. Сам Михеенко сейчас занимается собственными проектами — обжаркой кофе и оказанием консалтинговых услуг.