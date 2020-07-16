В Новосибирске бизнесмен вышел на пикет к областной прокуратуре. Его не задержали, а наконец выслушали

— Я не знаю ни одной нормы УПК, которая бы обязывала следователя ждать одобрения для возбуждения уголовного дела, если для этого есть все основания. Это прореха в законе. У нас не регламентировано количество отказов, и следствие этим пользуется, — сетует Евгений Михиенко.



На вопрос о причинах такой позиции предприниматель предположил, что это можно объяснить только «личной неприязнью»:



— Я слишком настойчиво жалуюсь, хожу на личные приемы, отстаиваю свои права. И следователь не скрывает, что я для него неудобная фигура.



Свое решение прибегнуть к такой форме борьбы, как пикет, Евгений Михиенко объяснил тем, что из-за пандемии прокуратура временно прекратила принимать граждан. А письменные обращения не дают результата.



Ответив на вопросы немногочисленных журналистов, Михиенко решил «постоять ещё часа полтора». Позже предприниматель признался, что был готов к возможному задержанию. Однако далее события приняли неожиданный оборот.



Через полчаса после начала пикета из здания вышел руководитель управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью Виталий Чернов и, сев в машину, было отправился по каким-то своим делам, но тут увидел человека с загадочным плакатом, остановился и вышел из машины, чтобы поинтересоваться, чего хочет пикетчик. Выслушав объяснения, прокурор не вызвал полицию, а позвонил подчиненным, поручив выслушать пикетчика хотя бы в приемной, что и было сделано незамедлительно.

