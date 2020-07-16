16 июля четверг
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 70.80
eur 80.84
Тема дняКогда спадёт жара (самое пекло ещё впереди)

Все новости

Все новости
Происшествия

В Новосибирске бизнесмен вышел на пикет к областной прокуратуре. Его не задержали, а наконец выслушали

Бывший руководитель Traveler's Coffee добивается возбуждения уголовного дела о хищениях

2 236
24 Обсудить

Поделиться

Надпись на плакате была предназначена исключительно для работников прокуратуры&nbsp;

Надпись на плакате была предназначена исключительно для работников прокуратуры 

Бывший директор «Трэвэлерс кофе» устроил пикет у прокуратуры в Новосибирске

Предприниматель Евгений Михиенко 15 июля пришел к зданию областной прокуратуры в Новосибирске с загадочным плакатом, надпись на котором была понятна только сотрудникам ведомства. И пикет неожиданно принес положительные результаты.

На плакате, который держал в руках бывший директор «Трэвэлерс кофе», было написано: «Следствие скрывает преступление КУСП 2028» (номер в книге учета сообщений о происшествии, куда заносятся все обращения граждан). Предприниматель встал напротив здания прокуратуры на другой стороне улицы Каменской. Так было безопасней в смысле возможных претензий со стороны полиции и лучше видно из окон с верхних этажей.

Как пояснил Евгений Михиенко, он добивается того, чтобы следствие завело уголовное дело по факту хищений (как полагает Михиенко) имущества из «Трэвэлерс кофе» в период, когда компания уже находилась в процедуре банкротства. Речь идет о помещениях в здании на Красном проспекте, 218/1, где ранее располагался головной офис предприятия. Это случилось уже после того, как сам Михиенко перестал быть руководителем компании.

— Это один из ключевых оставшихся активов, который мог быть использован для покрытия долгов перед кредиторами. В том числе и передо мной. Я считаю, что там имели место и хищение имущества, и легализация похищенного, поскольку помещения сейчас сдаются в аренду, их новый владелец получает прибыль, — говорит Евгений Михиенко.

Заявление в полицию предприниматель подал ещё весной 2019 года, но с тех пор уголовное дело так и не было возбуждено. По словам Михиенко, следователи (которые менялись несколько раз) объясняли ему такую медлительность тем, что якобы «руководство в лице главного следственного управления области не дает им на это добро».

— Я не знаю ни одной нормы УПК, которая бы обязывала следователя ждать одобрения для возбуждения уголовного дела, если для этого есть все основания. Это прореха в законе. У нас не регламентировано количество отказов, и следствие этим пользуется, — сетует Евгений Михиенко.

На вопрос о причинах такой позиции предприниматель предположил, что это можно объяснить только «личной неприязнью»:

— Я слишком настойчиво жалуюсь, хожу на личные приемы, отстаиваю свои права. И следователь не скрывает, что я для него неудобная фигура.

Свое решение прибегнуть к такой форме борьбы, как пикет, Евгений Михиенко объяснил тем, что из-за пандемии прокуратура временно прекратила принимать граждан. А письменные обращения не дают результата.

Ответив на вопросы немногочисленных журналистов, Михиенко решил «постоять ещё часа полтора». Позже предприниматель признался, что был готов к возможному задержанию. Однако далее события приняли неожиданный оборот.

Через полчаса после начала пикета из здания вышел руководитель управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью Виталий Чернов и, сев в машину, было отправился по каким-то своим делам, но тут увидел человека с загадочным плакатом, остановился и вышел из машины, чтобы поинтересоваться, чего хочет пикетчик. Выслушав объяснения, прокурор не вызвал полицию, а позвонил подчиненным, поручив выслушать пикетчика хотя бы в приемной, что и было сделано незамедлительно.

Евгений Михеенко был руководителем «Трэвэлерс кофе» в период корпоративного конфликта в этой компании, результатом которого стала утрата американскими инвесторами прав на основной актив — торговый знак. А после и арест их противника — одного из создателей компании Анвара Пириева, который сейчас находится в новосибирском СИЗО, его дело слушается в Советском районном суде. Сам Михеенко сейчас занимается собственными проектами — обжаркой кофе и оказанием консалтинговых услуг.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пикет в центре городапрокуратура Новосибирской областиЕвгений Михиенко«Трэвэлерс кофе»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!